Вода продолжает отступать. Число подтопленных домов в Алтайском крае уменьшилось до 120

Спасатели предупреждают о возможном ухудшении обстановки на отдельных водоемах

18 апреля 2026, 11:04, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае остаются подтопленными 120 жилых домов и 290 приусадебных участков в 13 населенных пунктах. Также вода затронула участок автодороги и низководный мост, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На фоне текущей ситуации специалисты предупреждают о возможном ухудшении обстановки на отдельных водоемах. В ближайшее время на реке Кулунда у села Шимолино ожидается достижение отметки подтопления. Это повышает риск выхода воды на прибрежные территории.

При этом высокая водность сохраняется и на реке Бурла. В то же время на остальных водных объектах региона гидрологическая ситуация остается стабильной, резких ухудшений не прогнозируется.

Сотрудники МЧС продолжают мониторинг в зонах подтопления и на потенциально опасных участках. Оперативные группы работают на местах, а ситуация находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Дополнительно в селе Хабары развернута группировка краевых спасателей.