В Госдуме предложили индексировать социальные пенсии на 15%

С 1 апреля социальные пенсии уже проиндексировали на 6,8%

18 апреля 2026, 08:35, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии

Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили повысить индексацию социальных пенсий до 15% и распространить это решение на всех получателей. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель профильного комитета Госдумы Яна Лантратова. В документе говорится о необходимости пересмотреть индексацию социальных пенсий и связанных с ними выплат с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15%.

Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии уже проиндексировали на 6,8%, тогда как выплаты, зависящие от их размера, — например, для военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны — должны увеличиться на 14,8%. По его словам, такой уровень ближе к реальной инфляции: в декабре 2025 года граждане оценивали ее примерно в 14,5%.

«Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%», — отметил Миронов.

Лантратова добавила, что социальные пенсии в России получают более трех миллионов человек — это пожилые граждане, люди с инвалидностью и те, кто не смог сформировать необходимый страховой стаж.

«Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства», — подчеркнула она.

