В Госдуме предложили индексировать социальные пенсии на 15%

С 1 апреля социальные пенсии уже проиндексировали на 6,8%

18 апреля 2026, 08:35, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили повысить индексацию социальных пенсий до 15% и распространить это решение на всех получателей. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель профильного комитета Госдумы Яна Лантратова. В документе говорится о необходимости пересмотреть индексацию социальных пенсий и связанных с ними выплат с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15%.

Миронов напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии уже проиндексировали на 6,8%, тогда как выплаты, зависящие от их размера, — например, для военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны — должны увеличиться на 14,8%. По его словам, такой уровень ближе к реальной инфляции: в декабре 2025 года граждане оценивали ее примерно в 14,5%.

«Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%», — отметил Миронов.

Лантратова добавила, что социальные пенсии в России получают более трех миллионов человек — это пожилые граждане, люди с инвалидностью и те, кто не смог сформировать необходимый страховой стаж.

«Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства», — подчеркнула она.

Ранее в Госдуме рассказали, кто имеет право на двойную пенсию в России.

В ГД назвали сроки повышения военных пенсий

Индексация должна компенсировать инфляционные процессы и поддержать уровень жизни бывших военнослужащих
Гость

08:55:17 18-04-2026

"По его словам, такой уровень ближе к реальной инфляции: в декабре 2025 года граждане оценивали ее примерно в 14,5%."------------- Надули пенсионеров с индексацией в два раза - ни стыда, ни совести у наших благодетелей.

dok_СФ

09:12:10 18-04-2026

По экономике что-нибудь предложите, что бы зарплаты нормальные были и инфляция нулевая!

Гость

09:40:05 18-04-2026

А что про размер трудовых пенсий он считает?

.......

09:54:31 18-04-2026

Не индексируют... Дених нету...

Гость

10:35:59 18-04-2026

Социальники т.е. те, кто не работал,уже больше получают тех, кто отработал по 30 - 40 лет честно и налоги платил

Гость

14:59:47 18-04-2026

Опять у Сереги -десантника словесная диарея.

гость

15:34:50 19-04-2026

Социальники это те, у кого трудовая пенсия оказалась меньше социальной и им можно перейти на социальную. А тунеядца тоже её получают, но на 5 лет позже, чем все. Социальную получают ветераны, военные инвалиды, космонавты и т.д. Они её получают к своим трудовым пенсиям, у них эти доплаты высокие, поэтому средняя социальная пенсия кажется всем большой, на самом деле она меньше Прожиточного минимума, о чем обычно не говорят. Так у нас и средняя з/п тоже под 80 000р., только кто её видит. Так что не злитесь.

