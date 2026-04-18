Жители Новоалтайска пожаловались на бесконтрольный выгул собак в общественных местах

В теплое время года проблема обостряется

18 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

12 пород собак признали опасными / Фото: amic.ru
Жители Новоалтайска пожаловались на опасные случаи выгула собак в общественных местах. По данным паблика "Инцидент Барнаул", горожане все чаще сталкиваются с животными без поводков и намордников.

Один из таких случаев произошел вечером 17 апреля около 21:35 в районе улиц Прудской и Деповской, неподалеку от санатория "Алтай". По словам очевидцев, в парке находилась собака без средств контроля, при этом она якобы вела себя агрессивно.

Горожане отмечают, что подобные ситуации вызывают тревогу, особенно когда речь идет о крупных и потенциально опасных породах.

«Жители задаются вопросом, какие меры должны быть приняты, чтобы предотвратить возможные трагедии. В числе предложений — усиление контроля и дежурства правоохранительных органов в местах массового отдыха», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, в теплое время года проблема обостряется: владельцы собак собираются группами и выгуливают питомцев стаями, что, по их мнению, делает прогулки в общественных местах менее безопасными.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.

Комментарии 9

Гость

17:31:10 18-04-2026

И до каких пор с собаками будут переться в магазины? Это ваша собака, целуйте ее дома во все места! Но делать с ней в магазине нечего.

гость

17:52:49 18-04-2026

даже на улицу неохота выходить
кругом дерьмо собачье и кошачье
с людей закон требует соблюдать чистоту в общественных местах, а кошкам и собакам можно гадить в общественных местах. Может, любителей животных перестать пускать в общественные места вместе с питомцами, если не понимают, что нельзя превращать общественные территории в туалет для их животных?

Гость

00:06:51 19-04-2026

гость (17:52:49 18-04-2026) даже на улицу неохота выходитькругом дерьмо собачье и ко... где же это вы живете...? на выселках

Musik

22:19:33 18-04-2026

Собачатников надо на СВО отправлять. С собаками. Они же готовая слаженная штурмовая группа.

Гость

08:38:29 19-04-2026

Musik (22:19:33 18-04-2026) Собачатников надо на СВО отправлять. С собаками. Они же гото... Тебя за ними!

Гость

08:48:06 19-04-2026

Гость (08:38:29 19-04-2026) Тебя за ними!... В тулупе для тренировок.

Musik

10:13:27 19-04-2026

Гость (08:38:29 19-04-2026) Тебя за ними!... Может и так, как судьба выйдет.

гость

15:26:20 19-04-2026

А сколько в Новоалтайске огромных бродячих собак, это проблема! Но Бочарову по боку, тут Клюшникову бы посадить.

Гость

18:14:52 19-04-2026

Зайдите в Юбилейный и чехвостите всю зоошизу - ни поводков, ни намордников, ни убрать за собой - а парк для людей делали

