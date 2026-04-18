Жители Новоалтайска пожаловались на бесконтрольный выгул собак в общественных местах

18 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

12 пород собак признали опасными / Фото: amic.ru

Жители Новоалтайска пожаловались на опасные случаи выгула собак в общественных местах. По данным паблика "Инцидент Барнаул", горожане все чаще сталкиваются с животными без поводков и намордников.

Один из таких случаев произошел вечером 17 апреля около 21:35 в районе улиц Прудской и Деповской, неподалеку от санатория "Алтай". По словам очевидцев, в парке находилась собака без средств контроля, при этом она якобы вела себя агрессивно.

Горожане отмечают, что подобные ситуации вызывают тревогу, особенно когда речь идет о крупных и потенциально опасных породах.

«Жители задаются вопросом, какие меры должны быть приняты, чтобы предотвратить возможные трагедии. В числе предложений — усиление контроля и дежурства правоохранительных органов в местах массового отдыха», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, в теплое время года проблема обостряется: владельцы собак собираются группами и выгуливают питомцев стаями, что, по их мнению, делает прогулки в общественных местах менее безопасными.

Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.