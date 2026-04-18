Жители Новоалтайска пожаловались на бесконтрольный выгул собак в общественных местах
В теплое время года проблема обостряется
18 апреля 2026, 16:00, ИА Амител
Жители Новоалтайска пожаловались на опасные случаи выгула собак в общественных местах. По данным паблика "Инцидент Барнаул", горожане все чаще сталкиваются с животными без поводков и намордников.
Один из таких случаев произошел вечером 17 апреля около 21:35 в районе улиц Прудской и Деповской, неподалеку от санатория "Алтай". По словам очевидцев, в парке находилась собака без средств контроля, при этом она якобы вела себя агрессивно.
Горожане отмечают, что подобные ситуации вызывают тревогу, особенно когда речь идет о крупных и потенциально опасных породах.
«Жители задаются вопросом, какие меры должны быть приняты, чтобы предотвратить возможные трагедии. В числе предложений — усиление контроля и дежурства правоохранительных органов в местах массового отдыха», — говорится в публикации.
По словам местных жителей, в теплое время года проблема обостряется: владельцы собак собираются группами и выгуливают питомцев стаями, что, по их мнению, делает прогулки в общественных местах менее безопасными.
Ранее сообщалось, что в новосибирском Академгородке полиция начала проверку после сообщения о нападении собаки на десятилетнюю девочку и ее мать. По словам пострадавшей, инцидент произошел во время прогулки в лесу, а владелица животного не только не смогла удержать пса, но и применила перцовый баллончик.
17:31:10 18-04-2026
И до каких пор с собаками будут переться в магазины? Это ваша собака, целуйте ее дома во все места! Но делать с ней в магазине нечего.
17:52:49 18-04-2026
даже на улицу неохота выходить
кругом дерьмо собачье и кошачье
с людей закон требует соблюдать чистоту в общественных местах, а кошкам и собакам можно гадить в общественных местах. Может, любителей животных перестать пускать в общественные места вместе с питомцами, если не понимают, что нельзя превращать общественные территории в туалет для их животных?
00:06:51 19-04-2026
гость (17:52:49 18-04-2026) даже на улицу неохота выходитькругом дерьмо собачье и ко... где же это вы живете...? на выселках
22:19:33 18-04-2026
08:38:29 19-04-2026
08:48:06 19-04-2026
10:13:27 19-04-2026
15:26:20 19-04-2026
А сколько в Новоалтайске огромных бродячих собак, это проблема! Но Бочарову по боку, тут Клюшникову бы посадить.
18:14:52 19-04-2026
Зайдите в Юбилейный и чехвостите всю зоошизу - ни поводков, ни намордников, ни убрать за собой - а парк для людей делали