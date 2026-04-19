Рецидивиста из Белокурихи задержали с крупной партией наркорастительности

Полицейские заметили "Ниву" у поля с растениями и остановили машину для проверки документов

19 апреля 2026, 19:57, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Алтайском районе полицейские изъяли почти килограмм наркотического растения у жителя Белокурихи с криминальным прошлым, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел во время патрулирования улиц села Верх‑Ая. Сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль "Нива", который отъезжал от места произрастания конопли, — машину остановили для проверки документов. В ходе осмотра в транспортном средстве обнаружили части растения общей массой около 1 кг.

«За рулем находился ранее неоднократно судимый мужчина 1980 года рождения из Белокурихи. По словам задержанного, он собрал коноплю для личного употребления», — говорится в публикации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Хранение наркотических средств в крупном размере"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.