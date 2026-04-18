В Заринске водителя наказали за неуплаченные штрафы за пьяную езду

Общая задолженность составила 135 тысяч рублей

18 апреля 2026, 13:03, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Заринске 36-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов за пьяное вождение. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, мужчина трижды попадался сотрудникам ДПС за рулем в состоянии опьянения. Каждый раз суд назначал ему штраф по 45 тысяч рублей, однако ни один из них он не заплатил. Общая задолженность составила 135 тысяч рублей.

«Из-за уклонения от уплаты штрафов в отношении нарушителя возбудили исполнительные производства, а затем суд привлек его к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В качестве наказания ему назначили 60 часов обязательных работ», — отметили в ведомстве.

При этом в службе судебных приставов подчеркнули, что отбывание обязательных работ не освобождает мужчину от уплаты долга. После их выполнения он обязан погасить всю сумму задолженности, иначе к нему могут применить более жесткие меры, включая арест имущества.

Ранее в Бийске вынесли приговор 19-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП.