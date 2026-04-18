В Заринске водителя наказали за неуплаченные штрафы за пьяную езду
Общая задолженность составила 135 тысяч рублей
18 апреля 2026, 13:03, ИА Амител
В Заринске 36-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов за пьяное вождение. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, мужчина трижды попадался сотрудникам ДПС за рулем в состоянии опьянения. Каждый раз суд назначал ему штраф по 45 тысяч рублей, однако ни один из них он не заплатил. Общая задолженность составила 135 тысяч рублей.
«Из-за уклонения от уплаты штрафов в отношении нарушителя возбудили исполнительные производства, а затем суд привлек его к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В качестве наказания ему назначили 60 часов обязательных работ», — отметили в ведомстве.
При этом в службе судебных приставов подчеркнули, что отбывание обязательных работ не освобождает мужчину от уплаты долга. После их выполнения он обязан погасить всю сумму задолженности, иначе к нему могут применить более жесткие меры, включая арест имущества.
Ранее в Бийске вынесли приговор 19-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП.
13:48:33 18-04-2026
Т ак вроде уже за второй раз уголовное дело заводят, а тут три раза и никак?
18:55:53 18-04-2026
Внимательный из Б (13:48:33 18-04-2026) Т ак вроде уже за второй раз уголовное дело заводят, а тут т... Второй раз, машина уходит на СВО.
10:32:39 19-04-2026
Гость (18:55:53 18-04-2026) Второй раз, машина уходит на СВО.... За повторное вождение в нетрезвом виде грозят: · Штраф на сумму до 300 тыс. рублей. · Лишение водительского удостоверения на срок до 3 лет. · Тюремное заключение длительностью в 2 года.
00:14:39 19-04-2026
Почему этот потенциальный убийца необучаемый не в клетке? Либеральные там где не надо