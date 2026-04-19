На Кулунде и Бурле высокая вода: В МЧС предупредили о риске подтоплений в Алтайском крае

В ближайшие дни в регионе не исключаются чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением территорий

19 апреля 2026, 10:57, ИА Амител

Паводок / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Жители Алтайского края получили предупреждение о сохранении неблагоприятной гидрологической обстановки в ряде районов. По информации ГУ МЧС Алтайского края, в ближайшие дни существует вероятность чрезвычайных ситуаций из‑за подтопления территорий.

Так, с 18 по 20 апреля на реке Кулунда у села Шимолино Благовещенского района сохранится высокий уровень воды. Утром 18 апреля показатель достиг 1021 см — это на 11 см выше опасной отметки в 1010 см.

Прогнозируется, что в следующие двое суток уровень воды здесь продолжит расти. Кроме того, высокая водность сохраняется и на реке Бурле. При этом на остальных водных объектах края обстановка оценивается как стабильная: резкого ухудшения ситуации не ожидается.

«Обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями, а также всеми взаимодействующими службами», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае вода зашла в дома в селах Баево и Прослауха и не отступает. В МЧС призвали жителей, чьи дома могут оказаться в зоне подтопления, внимательно следить за официальными прогнозами и сообщениями в местных СМИ, а также строго выполнять все требования местных властей.

В случае экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.