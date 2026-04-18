Диетолог рассказал, какую колбасу можно считать условно безопасной

Большинство колбасных изделий, выпускаемых на заводах, включают в себя усилители вкуса

18 апреля 2026, 16:39, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что безопасной нормы потребления колбасы не существует и по возможности ее стоит исключить из рациона. По его словам, промышленная продукция такого типа содержит добавки, которые могут негативно влиять на организм, пишет aif.ru.

Как пояснил специалист, большинство колбасных изделий, выпускаемых на заводах, включают в себя усилители вкуса и другие компоненты, способные оказывать влияние на состояние желудочно-кишечного тракта.

«Если мы говорим именно о заводском продукте, то нужно понимать, что любое колбасное изделие содержит большое количество различных добавок, усилителей вкуса, которые негативно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта и организма в целом», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения относила подобные продукты к категории пищи, потенциально связанной с рисками для здоровья. По его словам, даже колбаса, изготовленная по традиционным стандартам, не может считаться полноценной альтернативой мясу.

«Поэтому даже если колбаса сделана по нормативам, например, 1947 года, это не равно куску мяса, курицы, из которых эту колбасу делают. Этот продукт на Западе называют "джанк-фуд" — мусорная еда. Пользы от нее нет никакой, на 80% обычно это пища, содержащая жир», — пояснил Поляков.

Специалист подчеркнул, что в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам. В качестве более приемлемого варианта он назвал домашнюю колбасу, приготовленную из мяса без использования искусственных добавок.

«Условно полезной можно считать домашнюю колбасу, которую приготовили сами из натурального мяса и закоптили естественным путем, без использования добавок типа "жидкий дым". Такую колбасу можно есть», — добавил он.

Ранее россиянам рассказали, какая колбаса содержит минимум настоящего мяса. Эксперт посоветовала, на какие показатели и ингредиенты обращать внимание при покупке и какие добавки могут навредить.