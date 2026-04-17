Такой день. Подорожание бензина в Алтайском крае и улучшение паводковой ситуации

17 апреля 2026, 23:52, ИА Амител

В Барнауле рассматривают возможность перевода маршрута № 47, который в настоящее время обслуживает частный перевозчик, на регулируемый тариф. Этот вопрос планируется рассмотреть в течение 2026 года, сообщили amic.ru в администрации города.

На данный момент маршрут № 47 обслуживается индивидуальным предпринимателем Фрей Г.Г., и действующий контракт с ним завершится в ноябре 2026 года. Однако уже с сентября 2026 года на этом маршруте будут работать дополнительные автобусы среднего класса, что должно улучшить ситуацию с вместимостью транспорта в часы пик.

В Алтайском крае за март 2026 года цены на автомобильный бензин увеличились на 1,8%, а на дизельное топливо — на 1,2%, сообщает Алтайкрайстат.

По данным ведомства, в феврале средняя стоимость литра бензина АИ-92 по региону составила 61,04 рубля, АИ-95 — 64,22 рубля, дизельного топлива — 78,34 рубля.

В Алтайском крае паводковая ситуация постепенно улучшается — число подтопленных домов и участков продолжает снижаться. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 17 апреля вода остается в 127 жилых зданиях и на 329 приусадебных территориях.

За сутки количество затопленных домов уменьшилось на 14 — накануне их было 141. Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Хабары, где подтоплено 102 дома. Также вода остается в Большеромановке (2 дома), Новоильинке (4), Баево (9), Тюменцево (1), Вылково (5) и Шипицино (4).