Депутат Госдумы предложил ввести замену паспорта в 60 лет
19 апреля 2026, 14:17, ИА Амител
Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости выступил с инициативой ввести дополнительную замену паспорта в 60 лет. По мнению парламентария, эта мера станет актуальной на фоне роста средней продолжительности жизни в России и изменений во внешности людей с возрастом — такие факторы порой осложняют идентификацию личности.
Сейчас, согласно действующему законодательству, российский паспорт обязательно меняют при достижении 20 и 45 лет. Депутат указал, что регулярная замена внутреннего паспорта после 45 лет не предусмотрена, хотя загранпаспорт обновляют каждые десять лет.
Антропенко подчеркнул, что предложение особенно актуально для ситуаций, требующих проверки личности, — например, при посадке в самолет или поезд, когда сотрудники транспортной безопасности сверяют фотографию в документе с внешностью пассажира.
В поддержку своей инициативы депутат привел статистические данные. Так, средняя продолжительность жизни в стране уже достигла 74,2 года. Кроме того, он напомнил, что президент Владимир Путин не раз отмечал стремление довести этот показатель до 80 лет. Ранее эксперт объяснил, в каких случаях паспорт могут признать испорченным.
14:48:02 19-04-2026
Излишнее бремя бюрократии. Наоборот нужно уходить от носимых бумаг. Ладошка прикладывается к сканеру, лицо тоже сканируется, узор вен... Давно уже нужно каждого внести в открытую соцсеть. Все нужные данные в открытом доступе мгновенно определяются даже офлайн. Водительское, дипломы, свидетельства и тд...
15:34:50 19-04-2026
Влажные мечты мошенника)))))
20:46:58 19-04-2026
Нужно.
Только во что это сейчас выльется?
Только во что это сейчас выльется?
09:56:36 20-04-2026
ну конечно. Чип 666 в лобешник и паспорта не понадобятся.
14:52:40 19-04-2026
Больной!
15:10:00 19-04-2026
Чё весна делает с депутатами? Одно безумие.
15:20:59 19-04-2026
Да пошел он в пень
15:28:11 19-04-2026
У них что, какой то учёт вносимых предложений ? Тем больше, тем лучше. Вот и предлагают всякую ересь ...
15:55:29 19-04-2026
вот и пусть меняют загранпаспорт. А внутрироссийский зачем менять? Старики практически невыездные. Лишние хлопоты им только.
11:02:32 20-04-2026
в 60 люди еще не старики, слово старик уместно в отношении людей старше 75 лет и то, в зависимости от того, как выглядит человек
в 60 люди еще не старики, слово старик уместно в отношении людей старше 75 лет и то, в зависимости от того, как выглядит человек
11:10:48 20-04-2026
Вот в 70 лет и менять, кто дожил! А в 60 сойдет фотка 45. Ходить фотографироваться, деньги платить. Ходить за паспортом. Снова деньги платить. Ещё могут повысить плату под это дело с заменой.
11:22:27 20-04-2026
Смотрит 60летняя красавица в зеркало, очки сняла, чтобы не мешали, морщины не показывали.))) Катаракта , конечно, частично перекрывает обзор, но так даже лучше, как с фильтрами фотошопа))))) Нет, не старуха! Чертовски молода! Только в голове курятник, но сразу-то не видно!)))
16:18:50 19-04-2026
Сказали же, до 80 ! Чем не довольны?
16:46:37 19-04-2026
Ну у депутатов может и достигла средняя продолжительность жизни и 74 и 80 лет - штаны протирать в мягком кресле за поллимона в месяц да икру жрать в кремлевской столовке - это вам не вкалывать по 12-14 часов в день за кусок хлеба где-нибудь в провинции. У простых же людей продолжительность жизни стремительно сокращается, особенно у мужиков. Так что не стоит тратить государственные миллиарды на замену паспорта, которым большинство попользуется пару-тройку лет.
17:21:40 19-04-2026
И если этот бред пройдет, то он премию получит, ну всё есть в стране большой, только паспортов нету новых, но одно слова о продолжительности, а другое кладбища лучше статистики
19:22:46 19-04-2026
Лучше бы на герб обратил внимание: какого рожна уже 4-ое десятилетие 'визитную карточку' демократического(!) государства РФ пятнают сугубо монархические регалии (корона, скипетр, держава)?
20:45:34 19-04-2026
У меня возникает вопрос: а кому вообще, кроме "государства" нужен этот самый пачпорт? Без него что, хрен не колосится и бабы не ро́дют? Эта система учёта и контроля над народонаселением приносит какую пользу самому этому народонаселению?
21:12:08 19-04-2026
...депутат привел статистические данные. Так, средняя продолжительность жизни в стране уже достигла 74,2 года...Он понял что говорит?У меня сын в 41 год умер,сердечный приступ на работе...
21:51:12 19-04-2026
нужно принять закон что после 60 нельзя быть депутатом, а то на фоне маразма они начинают нести всякую дичь.
00:48:45 20-04-2026
Ага, и сразу, чтобы на памятник
11:55:56 20-04-2026
пустая затея. В 60 лет большинство паспортом не пользуется. Он им не нужен. Поэтому просто менять не пойдет никто. И штраф не возьмешь - у стариков денег нету