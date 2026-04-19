Депутат Госдумы предложил ввести замену паспорта в 60 лет

Сейчас российский паспорт обязательно меняют при достижении 20 и 45 лет

19 апреля 2026, 14:17, ИА Амител

Российский паспорт / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости выступил с инициативой ввести дополнительную замену паспорта в 60 лет. По мнению парламентария, эта мера станет актуальной на фоне роста средней продолжительности жизни в России и изменений во внешности людей с возрастом — такие факторы порой осложняют идентификацию личности.

Сейчас, согласно действующему законодательству, российский паспорт обязательно меняют при достижении 20 и 45 лет. Депутат указал, что регулярная замена внутреннего паспорта после 45 лет не предусмотрена, хотя загранпаспорт обновляют каждые десять лет.

Антропенко подчеркнул, что предложение особенно актуально для ситуаций, требующих проверки личности, — например, при посадке в самолет или поезд, когда сотрудники транспортной безопасности сверяют фотографию в документе с внешностью пассажира.

В поддержку своей инициативы депутат привел статистические данные. Так, средняя продолжительность жизни в стране уже достигла 74,2 года. Кроме того, он напомнил, что президент Владимир Путин не раз отмечал стремление довести этот показатель до 80 лет. Ранее эксперт объяснил, в каких случаях паспорт могут признать испорченным.