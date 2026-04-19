Депутат Госдумы предложил ввести замену паспорта в 60 лет

Сейчас российский паспорт обязательно меняют при достижении 20 и 45 лет

19 апреля 2026, 14:17, ИА Амител

Российский паспорт / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко в беседе с РИА Новости выступил с инициативой ввести дополнительную замену паспорта в 60 лет. По мнению парламентария, эта мера станет актуальной на фоне роста средней продолжительности жизни в России и изменений во внешности людей с возрастом — такие факторы порой осложняют идентификацию личности.

Сейчас, согласно действующему законодательству, российский паспорт обязательно меняют при достижении 20 и 45 лет. Депутат указал, что регулярная замена внутреннего паспорта после 45 лет не предусмотрена, хотя загранпаспорт обновляют каждые десять лет.

Антропенко подчеркнул, что предложение особенно актуально для ситуаций, требующих проверки личности, — например, при посадке в самолет или поезд, когда сотрудники транспортной безопасности сверяют фотографию в документе с внешностью пассажира.

В поддержку своей инициативы депутат привел статистические данные. Так, средняя продолжительность жизни в стране уже достигла 74,2 года. Кроме того, он напомнил, что президент Владимир Путин не раз отмечал стремление довести этот показатель до 80 лет. Ранее эксперт объяснил, в каких случаях паспорт могут признать испорченным.

Гость

14:48:02 19-04-2026

Излишнее бремя бюрократии. Наоборот нужно уходить от носимых бумаг. Ладошка прикладывается к сканеру, лицо тоже сканируется, узор вен... Давно уже нужно каждого внести в открытую соцсеть. Все нужные данные в открытом доступе мгновенно определяются даже офлайн. Водительское, дипломы, свидетельства и тд...

Гость

15:34:50 19-04-2026

Гость (14:48:02 19-04-2026) Излишнее бремя бюрократии. Наоборот нужно уходить от носимых... Влажные мечты мошенника)))))

Кхм...

20:46:58 19-04-2026

Гость (14:48:02 19-04-2026) Излишнее бремя бюрократии. Наоборот нужно уходить от носимых... Нужно.
Только во что это сейчас выльется?

Гость

09:56:36 20-04-2026

Гость (14:48:02 19-04-2026) Излишнее бремя бюрократии. Наоборот нужно уходить от носимых... ну конечно. Чип 666 в лобешник и паспорта не понадобятся.

Владимир

14:52:40 19-04-2026

Больной!

Гость

15:10:00 19-04-2026

Чё весна делает с депутатами? Одно безумие.

Гость

15:20:59 19-04-2026

Да пошел он в пень

Гость

15:28:11 19-04-2026

У них что, какой то учёт вносимых предложений ? Тем больше, тем лучше. Вот и предлагают всякую ересь ...

гость

15:55:29 19-04-2026

вот и пусть меняют загранпаспорт. А внутрироссийский зачем менять? Старики практически невыездные. Лишние хлопоты им только.

Гость

11:02:32 20-04-2026

гость (15:55:29 19-04-2026) вот и пусть меняют загранпаспорт. А внутрироссийский зачем м...
в 60 люди еще не старики, слово старик уместно в отношении людей старше 75 лет и то, в зависимости от того, как выглядит человек

Гость

11:10:48 20-04-2026

Гость (11:02:32 20-04-2026) в 60 люди еще не старики, слово старик уместно в отношен... Вот в 70 лет и менять, кто дожил! А в 60 сойдет фотка 45. Ходить фотографироваться, деньги платить. Ходить за паспортом. Снова деньги платить. Ещё могут повысить плату под это дело с заменой.

Гость

11:22:27 20-04-2026

Гость (11:02:32 20-04-2026) в 60 люди еще не старики, слово старик уместно в отношен... Смотрит 60летняя красавица в зеркало, очки сняла, чтобы не мешали, морщины не показывали.))) Катаракта , конечно, частично перекрывает обзор, но так даже лучше, как с фильтрами фотошопа))))) Нет, не старуха! Чертовски молода! Только в голове курятник, но сразу-то не видно!)))

Гость

16:18:50 19-04-2026

Сказали же, до 80 ! Чем не довольны?

Гость

16:46:37 19-04-2026

Ну у депутатов может и достигла средняя продолжительность жизни и 74 и 80 лет - штаны протирать в мягком кресле за поллимона в месяц да икру жрать в кремлевской столовке - это вам не вкалывать по 12-14 часов в день за кусок хлеба где-нибудь в провинции. У простых же людей продолжительность жизни стремительно сокращается, особенно у мужиков. Так что не стоит тратить государственные миллиарды на замену паспорта, которым большинство попользуется пару-тройку лет.

Гость

17:21:40 19-04-2026

И если этот бред пройдет, то он премию получит, ну всё есть в стране большой, только паспортов нету новых, но одно слова о продолжительности, а другое кладбища лучше статистики

Гость

19:22:46 19-04-2026

Лучше бы на герб обратил внимание: какого рожна уже 4-ое десятилетие 'визитную карточку' демократического(!) государства РФ пятнают сугубо монархические регалии (корона, скипетр, держава)?

Кхм...

20:45:34 19-04-2026

У меня возникает вопрос: а кому вообще, кроме "государства" нужен этот самый пачпорт? Без него что, хрен не колосится и бабы не ро́дют? Эта система учёта и контроля над народонаселением приносит какую пользу самому этому народонаселению?

Гость

21:12:08 19-04-2026

...депутат привел статистические данные. Так, средняя продолжительность жизни в стране уже достигла 74,2 года...Он понял что говорит?У меня сын в 41 год умер,сердечный приступ на работе...

Гость

21:51:12 19-04-2026

нужно принять закон что после 60 нельзя быть депутатом, а то на фоне маразма они начинают нести всякую дичь.

Ломомбитый

00:48:45 20-04-2026

Ага, и сразу, чтобы на памятник

Гость

11:55:56 20-04-2026

пустая затея. В 60 лет большинство паспортом не пользуется. Он им не нужен. Поэтому просто менять не пойдет никто. И штраф не возьмешь - у стариков денег нету

