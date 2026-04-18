Магнитная буря началась на Земле: чего ожидать в ближайшее время

Причиной возмущений стал поток быстрого солнечного ветра

18 апреля 2026, 18:39, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Земле началась магнитная буря минимального уровня G1. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии.

«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень — G1: минимальный по пятибалльной шкале», — говорится в сообщении специалистов.

По данным ученых, причиной возмущений стал поток быстрого солнечного ветра. Наиболее заметное его воздействие прогнозируется в выходные, что приведет к нестабильной геомагнитной обстановке.

К вечеру, с наступлением темноты, в ряде регионов России возможно появление полярного сияния, особенно в северных и северо-западных районах.

Специалисты также отметили, что текущий год отличается повышенной геомагнитной активностью.