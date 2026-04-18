Принял за Люцифера и провел обряд. Подробности убийства мужчины пилкой для ногтей на Алтае

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление

18 апреля 2026, 20:05, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Яровом стали известны новые подробности убийства, произошедшего 11 апреля. По данным "КП Барнаул", во время застолья 38-летний мужчина напал на своего знакомого и убил его, используя подручные предметы, в том числе пилку для ногтей.

Как сообщается, в тот день обвиняемый пришел в гости к 27-летнему другу. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. По информации источника, гость наносил удары пилкой для ногтей и стеклянным кувшином, после чего задушил хозяина. Мужчина скончался от удушья.

На допросе подозреваемый заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и, по его словам, приятель показался ему Люцифером, сказавшим "Я твоя смерть". Он также рассказал, что после случившегося зажег свечу рядом с телом для обряда. Отмечается, что мужчина дает показания, однако раскаяния не выражает. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление.

По информации следственных органов, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные действия продолжаются, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Комментарии 3

Гость

20:59:28 18-04-2026

Нужно меньше пить)

Гость

23:00:30 18-04-2026

Принял за бывшего главного синоптика Алтайского края?

Гость

02:16:58 19-04-2026

Чем меньше быдла тем лучше.

