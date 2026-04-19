В Барнауле три пары молодоженов одновременно заключили брак накануне Красной горки

Церемония бракосочетания прошла в торжественной обстановке с соблюдением старинных русских традиций

19 апреля 2026, 09:51, ИА Амител

Молодожены / Фото: Управление юстиции Алтайского края

17 апреля, в преддверии православного праздника Красная горка, сразу три супружеские пары одновременно зарегистрировали брак в барнаульском ЗАГСе № 1. По народному поверью, брак, заключенный в эти дни, будет долгим и счастливым — в Управлении юстиции Алтайского края отметили, что такая традиция существует уже много веков и по‑прежнему популярна.

«Всегда перед Красной горкой у нас регистрируются пары, и достаточно много. Это ежегодно, и действительно это традиция — зарегистрировать брак в преддверии праздника народного. Ребята молодые, впервые вступают в брак, и, конечно, если они приложат усилия, то их браки будут самыми счастливыми, самыми крепкими», — прокомментировала начальник отдела ЗАГС № 1 по Барнаулу Управления юстиции края Марина Коромыслова.

Среди новобрачных — Антон и Маргарита Литвины. Пара знакома со школьной скамьи: они родились в одной деревне и вместе уже почти десять лет. Молодая жена поделилась подробностями их истории:

«Как такового предложения не было, мы просто пришли к этому, решились. Я всегда за ним, с ним… Мы даже на тракторе вместе ездим. И рулить еще учусь иногда».

Торжественная процедура бракосочетания прошла с соблюдением старинных русских традиций. В ЗАГСе подчеркивают, что обычай играть свадьбу на Красную горку остается востребованным из года в год.