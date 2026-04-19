В Барнауле три пары молодоженов одновременно заключили брак накануне Красной горки
Церемония бракосочетания прошла в торжественной обстановке с соблюдением старинных русских традиций
19 апреля 2026, 09:51, ИА Амител
17 апреля, в преддверии православного праздника Красная горка, сразу три супружеские пары одновременно зарегистрировали брак в барнаульском ЗАГСе № 1. По народному поверью, брак, заключенный в эти дни, будет долгим и счастливым — в Управлении юстиции Алтайского края отметили, что такая традиция существует уже много веков и по‑прежнему популярна.
«Всегда перед Красной горкой у нас регистрируются пары, и достаточно много. Это ежегодно, и действительно это традиция — зарегистрировать брак в преддверии праздника народного. Ребята молодые, впервые вступают в брак, и, конечно, если они приложат усилия, то их браки будут самыми счастливыми, самыми крепкими», — прокомментировала начальник отдела ЗАГС № 1 по Барнаулу Управления юстиции края Марина Коромыслова.
Среди новобрачных — Антон и Маргарита Литвины. Пара знакома со школьной скамьи: они родились в одной деревне и вместе уже почти десять лет. Молодая жена поделилась подробностями их истории:
«Как такового предложения не было, мы просто пришли к этому, решились. Я всегда за ним, с ним… Мы даже на тракторе вместе ездим. И рулить еще учусь иногда».
Торжественная процедура бракосочетания прошла с соблюдением старинных русских традиций. В ЗАГСе подчеркивают, что обычай играть свадьбу на Красную горку остается востребованным из года в год.
11:39:24 19-04-2026
Все равно разведутся!
15:02:37 19-04-2026
Гость (11:39:24 19-04-2026) Все равно разведутся!... "Я всегда за ним, с ним…" - а вот и причина развода. так и хочется ему сказать "беги, пока не поздно" 🤦
15:33:11 19-04-2026
Элен без ребят (15:02:37 19-04-2026) "Я всегда за ним, с ним…" - а вот и причина развода. так и х... Никто замуж не берет?)))))))
18:40:29 19-04-2026
Гость (11:39:24 19-04-2026) Все равно разведутся!... Еще как, с криками попилами и подставами
14:59:55 19-04-2026
мракобесная дичь! я бы привлекала должностных лиц к ответственности за подобные высказывания. у себя дома пусть хоть про красные, хоть про зелёные горки и холмы сказки рассказывает, но никак не для СМИ комментирует! интересно, ко Дню Космонавтики, например, подобное заявлял кто- нибудь? нет? а чо так?
15:31:35 19-04-2026
Счастья новобрачным! Прекрасное начало семейной жизни! Замечательно, когда у пары совместные увлечения, а у жены есть желание БЫТЬ ЗА МУЖЕМ.
20:58:05 19-04-2026
Гость (15:31:35 19-04-2026) Счастья новобрачным! Прекрасное начало семейной жизни! Замеч... Одного желания мало, надо ещё, чтобы муж был МУЖЕМ.