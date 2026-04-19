В зоопарке Барнаула родились козлята-тройняшки
Еще одна из жен Жорика стала мамой
19 апреля 2026, 15:46, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" пополнение: в семействе камерунских коз родились три козленка. Видео с очаровательными малышами зоопарк опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
Сотрудники "Лесной сказки" поделились радостной новостью: еще одна из жен Жорика стала мамой, благодаря чему зоопарк пополнился сразу тремя новыми обитателями.
В зоопарке пояснили, что козлята пока уступают в размерах своим старшим братьям и сестрам — это считается нормой при многоплодной беременности у камерунских коз.
Ранее сообщалось, что пеликан стал "хозяином" вольера в зоопарке Барнаула. Птица, отбившаяся от стаи, заняла лидирующую позицию среди гусей и лебедей.
18:51:58 19-04-2026
Молодцы козлята, их мамаша и Жорик!