В зоопарке Барнаула родились козлята-тройняшки

Еще одна из жен Жорика стала мамой

19 апреля 2026, 15:46, ИА Амител

Козлята / Фото: стоп-кадр с видео зоопарка Барнаула

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" пополнение: в семействе камерунских коз родились три козленка. Видео с очаровательными малышами зоопарк опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Сотрудники "Лесной сказки" поделились радостной новостью: еще одна из жен Жорика стала мамой, благодаря чему зоопарк пополнился сразу тремя новыми обитателями.

В зоопарке пояснили, что козлята пока уступают в размерах своим старшим братьям и сестрам — это считается нормой при многоплодной беременности у камерунских коз.

