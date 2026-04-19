В зоопарке Барнаула родились козлята-тройняшки

Еще одна из жен Жорика стала мамой

19 апреля 2026, 15:46, ИА Амител

Козлята / Фото: стоп-кадр с видео зоопарка Барнаула
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" пополнение: в семействе камерунских коз родились три козленка. Видео с очаровательными малышами зоопарк опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

Сотрудники "Лесной сказки" поделились радостной новостью: еще одна из жен Жорика стала мамой, благодаря чему зоопарк пополнился сразу тремя новыми обитателями. 

В зоопарке пояснили, что козлята пока уступают в размерах своим старшим братьям и сестрам — это считается нормой при многоплодной беременности у камерунских коз.

Ранее сообщалось, что пеликан стал "хозяином" вольера в зоопарке Барнаула. Птица, отбившаяся от стаи, заняла лидирующую позицию среди гусей и лебедей.

Комментарии 1

Гость

18:51:58 19-04-2026

Молодцы козлята, их мамаша и Жорик!

