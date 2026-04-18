После трех инфарктов россиянку удалось вернуть к нормальной жизни

В ходе обследования у женщины выявили артериит Такаясу

18 апреля 2026, 11:38, ИА Амител

В Нижнем Новгороде врачи спасли 29-летнюю женщину, пережившую три инфаркта за год. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

Пациентка неоднократно попадала в стационар с сердечными приступами, однако стандартные процедуры по расширению сосудов давали лишь временный эффект — артерии быстро сужались снова. После третьего инфаркта медики заподозрили нестандартную причину заболевания.

В ходе обследования у женщины выявили артериит Такаясу — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует стенки крупных сосудов. В таких случаях обычное кардиологическое лечение оказывается недостаточно эффективным.

Врачи приняли решение применить таргетную терапию, направленную на подавление воспалительного процесса. Лечение оказалось успешным: толщина пораженных сосудистых стенок сократилась почти вдвое, а риск повторного инфаркта удалось устранить.

После стабилизации состояния пациентку выписали. Сейчас она находится под наблюдением специалистов-ревматологов.

