После трех инфарктов россиянку удалось вернуть к нормальной жизни
В ходе обследования у женщины выявили артериит Такаясу
18 апреля 2026, 11:38, ИА Амител
В Нижнем Новгороде врачи спасли 29-летнюю женщину, пережившую три инфаркта за год. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".
Пациентка неоднократно попадала в стационар с сердечными приступами, однако стандартные процедуры по расширению сосудов давали лишь временный эффект — артерии быстро сужались снова. После третьего инфаркта медики заподозрили нестандартную причину заболевания.
В ходе обследования у женщины выявили артериит Такаясу — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует стенки крупных сосудов. В таких случаях обычное кардиологическое лечение оказывается недостаточно эффективным.
Врачи приняли решение применить таргетную терапию, направленную на подавление воспалительного процесса. Лечение оказалось успешным: толщина пораженных сосудистых стенок сократилась почти вдвое, а риск повторного инфаркта удалось устранить.
После стабилизации состояния пациентку выписали. Сейчас она находится под наблюдением специалистов-ревматологов.
Ранее россиянам рассказали о симптомах, сигнализирующих о возможном инфаркте. Особенно бдительными стоит быть людям с гипертонией, диабетом, ожирением и курильщикам.
22:30:56 18-04-2026
После трёх инфарктов какой процент миокарда остался живым?
10:21:14 19-04-2026
Гость (22:30:56 18-04-2026) После трёх инфарктов какой процент миокарда остался живым? ... С 5 инфарктами несколько знаю лично.
00:13:45 19-04-2026
это ей и беременеть нельзя, тк это ребенку передастся инвалидность