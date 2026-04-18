НОВОСТИЗдоровье

После трех инфарктов россиянку удалось вернуть к нормальной жизни

В ходе обследования у женщины выявили артериит Такаясу

18 апреля 2026, 11:38, ИА Амител

Врач, пациент / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru
Врач, пациент / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В Нижнем Новгороде врачи спасли 29-летнюю женщину, пережившую три инфаркта за год. Об этом сообщает Telegram-канал "Бокал прессека".

Пациентка неоднократно попадала в стационар с сердечными приступами, однако стандартные процедуры по расширению сосудов давали лишь временный эффект — артерии быстро сужались снова. После третьего инфаркта медики заподозрили нестандартную причину заболевания.

В ходе обследования у женщины выявили артериит Такаясу — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует стенки крупных сосудов. В таких случаях обычное кардиологическое лечение оказывается недостаточно эффективным.

Врачи приняли решение применить таргетную терапию, направленную на подавление воспалительного процесса. Лечение оказалось успешным: толщина пораженных сосудистых стенок сократилась почти вдвое, а риск повторного инфаркта удалось устранить.

После стабилизации состояния пациентку выписали. Сейчас она находится под наблюдением специалистов-ревматологов.

Ранее россиянам рассказали о симптомах, сигнализирующих о возможном инфаркте. Особенно бдительными стоит быть людям с гипертонией, диабетом, ожирением и курильщикам.

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Тревожная статистика: в Алтайском крае растет число курящих женщин и детей с диабетом

Власти региона усиливают систему профилактики, делая ставку на раннее выявление рисков и здоровый образ жизни
НОВОСТИОбщество

Здоровье Россия Медики

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

22:30:56 18-04-2026

После трёх инфарктов какой процент миокарда остался живым?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:21:14 19-04-2026

Гость (22:30:56 18-04-2026) После трёх инфарктов какой процент миокарда остался живым? ... С 5 инфарктами несколько знаю лично.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:13:45 19-04-2026

это ей и беременеть нельзя, тк это ребенку передастся инвалидность

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров