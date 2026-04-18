Темой "Тотального диктанта" 2026 года стала история семьи Александра Пушкина

18 апреля 2026, 14:35, ИА Амител

Диктант / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Текст "Тотального диктанта 2026" в этом году получил название "Пушкин. Фамилия". Его первую часть — "Белая девочка" — прочитал автор, писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Трансляция прошла из столицы акции — Улан-Удэ, пишет РИА Новости.

В тексте речь идет о судьбе прадеда Александра Пушкина — Абрама Ганнибала, уроженца Эфиопии. Описывается эпизод, когда его первая жена Евдокия родила белокожую девочку. Ганнибал, разгневанный произошедшим, добился ссылки супруги в монастырь и разлучения с ребенком, при этом сам обеспечил девочке достойное образование, но не поддерживал с ней личного общения.

Позже Ганнибал женился на Христине фон Шеберг, дочери капитана Перновского полка, которая стала прабабушкой Пушкина. В тексте отмечается, что мотив брака без любви впоследствии станет одним из устойчивых в творчестве поэта.

Как уточнили организаторы, первую часть диктанта одновременно слушали участники из 18 регионов России. В целом акция проходит в 55 странах мира, а также в онлайн-формате.

Текст Варламова перевели на 26 языков народов России и мира, включая казахский, армянский, бурятский, осетинский, аварский и другие.