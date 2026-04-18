Памятник Ленину вернули на площадь Советов в Барнауле после реставрации
Реконструкция стартовала в конце марта
18 апреля 2026, 15:12, ИА Амител
В Барнауле на площади Советов вернули на место памятник Владимиру Ленину после масштабной реставрации.
Скульптуру уже установили на постамент, однако работы еще не завершены. Специалистам предстоит зашлифовать сколы, закрепить буквы на основании и провести финальную очистку — помывку памятника запланировали на ближайший понедельник, сообщили в мэрии.
Реконструкция стартовала в конце марта. Тогда из-за разрушения основания и отслоения гранитных плит памятник пришлось демонтировать. На время работ он находился рядом с площадью, за ограждением.
В рамках контракта стоимостью 1,7 млн рублей подрядчики обновили постамент и стилобат, устранили трещины и сколы, а также заполнили внутренние пустоты бетоном. Ожидается, что полностью обновленный памятник вернется на свое место в ближайшие дни — к праздничной дате.
15:33:16 18-04-2026
Пойду посмотрю....
22:20:13 18-04-2026
Вежливый Человек (15:33:16 18-04-2026) Пойду посмотрю....... Кошерно.
15:39:26 18-04-2026
Да ну хватит уже. Пора разработать новый символ России. А все эти памятники с главных площадей перенести в парки. Мавзолей и все захоронения с Красной Площади перезахоронить на кладбище вместо каролей попсы. Сделайте там на кладбище мини площадь. Какою нибудь копию красной площади. В мини варианте. А символ России какой-нибудь новый разработать. Что нибудь та про космос. Квант ИИ. Сделать красивую монолитную композицию в новом стиле. Сталин тоже сначала в мавзолее лежал. Перезахоронили же. Там реально Курчатов, Жуков ,Королев да Гагарин имеют право быть символами народа. А остальных большинство даже в Советское Время не знало. Кто такие. Да и мест там в этом некрополе нет уже. Пора пора переносить. Просто сейчас это можно сделать торжественно. Потом придет время просто снесут экскаваторами и все дождаться все
17:40:07 18-04-2026
Ну и отлично!
18:38:11 18-04-2026
"Ах, отец, жизнь тебя не ласкала,
Не искала удача тебя,
Жизнь тебя в море слёз поласкала,
Обжигала горнилом огня.
За спиною тревоги, остроги
И крутые дорог войны,
А твои твердолобые боги,
Да кому они нынче нужны.
А твои твердолобые боги,
Да кому они нынче нужны."
20:57:28 18-04-2026
Посмотрел - подлатали, слегка. Почистили, но не сияет. Расшивку поправить и отмыть осталось
21:16:41 18-04-2026
Непобедима правда Ильича:
Мурло буржуев просит кирпича!
23:25:37 18-04-2026
Гость (21:16:41 18-04-2026) Непобедима правда Ильича:Мурло буржуев просит кирпича!... Кирпича уже маловато будет. Булавой да не раз, чтоб шипами до мозга дошло.
00:09:07 19-04-2026
Гость (21:16:41 18-04-2026) Непобедима правда Ильича:Мурло буржуев просит кирпича!... я вот буржуинка, да. работодатель 300 человек. Меня будете кирпичом бить??? Бессовестный
06:40:57 19-04-2026
Гость (00:09:07 19-04-2026) я вот буржуинка, да. работодатель 300 человек. Меня будете к... Вы врете. У нас нет таких больших борделей.
15:10:31 19-04-2026
Гость (00:09:07 19-04-2026) я вот буржуинка, да. работодатель 300 человек. Меня будете к... а чем вы лучше других?
00:08:02 19-04-2026
забор когда уберут? там классно на роликах кататься!! Ильич разве не за это боролся, чтоб дети в будущем жили счастливо!! уберите заборы!!!!
06:59:59 19-04-2026
Гость (00:08:02 19-04-2026) забор когда уберут? там классно на роликах кататься!! Ильич ... Что-то там у памятника не особо детей. Переростки какие-то катаются. А дети этого монумента побаиваются.
15:12:30 19-04-2026
Гость (00:08:02 19-04-2026) забор когда уберут? там классно на роликах кататься!! Ильич ... а там разве место для катания на роликах, скейтах и самокатах?
08:01:49 19-04-2026
Остался главный вопрос - зачем вернули то? В глубине обских вод было бы больше пользы, только разметку на спине нанести и готов водомерный пост.
09:47:52 19-04-2026
Любые попытки возродить "Империю", как бы она не называлась, приводит к развалу её остатков.
И Виктор Петрович Томенко рано или поздно может занять должность Президента Алтайской республики.
Уберите уже на свалку истории всё это советское хламьё и живите спокойно.
13:03:41 19-04-2026
Гость (09:47:52 19-04-2026) Любые попытки возродить "Империю", как бы она не называлась,... Всё что могли от России отгрызть уже отгрызли в 91-м
15:16:40 19-04-2026
Гость (09:47:52 19-04-2026) Любые попытки возродить "Империю", как бы она не называлась,... я так понимаю, что своих родителей и дедов ты уже выбросил и наследство пробухал, вместе с мозгами?
15:31:54 19-04-2026
молодцы, успели ко дню рождения. Кто охаивает Ленина, тот не уважает ни своих родителей, ни дедов. Их детство и вся жизнь связана со светлым именем Ленина.