Памятник Ленину вернули на площадь Советов в Барнауле после реставрации

18 апреля 2026, 15:12, ИА Амител

В Барнауле на площади Советов вернули на место памятник Владимиру Ленину после масштабной реставрации.

Скульптуру уже установили на постамент, однако работы еще не завершены. Специалистам предстоит зашлифовать сколы, закрепить буквы на основании и провести финальную очистку — помывку памятника запланировали на ближайший понедельник, сообщили в мэрии.

Реконструкция стартовала в конце марта. Тогда из-за разрушения основания и отслоения гранитных плит памятник пришлось демонтировать. На время работ он находился рядом с площадью, за ограждением.

В рамках контракта стоимостью 1,7 млн рублей подрядчики обновили постамент и стилобат, устранили трещины и сколы, а также заполнили внутренние пустоты бетоном. Ожидается, что полностью обновленный памятник вернется на свое место в ближайшие дни — к праздничной дате.