Такой день. "Золотые" помидоры и открытие проекта "Михутка" Александром Реввой

О главных событиях за 19 апреля

19 апреля 2026, 20:42, ИА Амител

Стоимость помидоров в Алтайском крае резко выросла весной 2026 года. Средняя цена, которую зафиксировали на 13 апреля, на 5,7% выше, чем была месяц назад, и на 31% выше, чем в начале года.

Согласно сводке статистического ведомства, 16 марта за килограмм помидоров в регионе приходилось отдавать в среднем 296,22 рубля. Сейчас, месяц спустя, средняя стоимость "пробила" отметку в три сотни рублей и составляет 313,36 рубля. А в начале года, к 12 января, килограмм стоил 237,66 рубля.

17 апреля, в преддверии православного праздника Красная горка, сразу три супружеские пары одновременно зарегистрировали брак в барнаульском ЗАГСе № 1. По народному поверью, брак, заключенный в эти дни, будет долгим и счастливым. Такая традиция существует уже много веков и по‑прежнему популярна.

Торжественная процедура бракосочетания прошла с соблюдением старинных русских традиций. В ЗАГСе подчеркивают, что обычай играть свадьбу на Красную горку остается востребованным из года в год.

Жители Алтайского края получили предупреждение о сохранении неблагоприятной гидрологической обстановки в ряде районов. В ближайшие дни существует вероятность чрезвычайных ситуаций из‑за подтопления территорий.

Так, с 18 по 20 апреля на реке Кулунда у села Шимолино Благовещенского района сохранится высокий уровень воды. Утром 18 апреля показатель достиг 1021 см — это на 11 см выше опасной отметки в 1010 см. Прогнозируется, что в следующие двое суток уровень воды здесь продолжит расти.

В Барнауле в сквере "Взлетный" торжественно открыли стелу благотворительного проекта "Михутка" — в этом году инициатива отмечает восьмилетний юбилей. Особой частью события стало участие специального гостя — шоумена, актера и певца Александра Реввы, широко известного публике под творческим псевдонимом Артур Пирожков.

20 апреля в ряде населенных пунктов Алтайского края, включая крупные города, временно отключат эфирное телерадиовещание — это связано с плановой квартальной профилактикой.

В кабельных сетях перерывов в вещании не ожидается. Кроме того, на несколько часов будут отключены передатчики государственных радиостанций "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк".

В селе Черная Курья случился пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. На момент прибытия пожарно‑спасательных подразделений огонь охватил перегородку, пол и личные вещи. Возгорание удалось ликвидировать на площади около 15 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления — вероятно, произошел перекал печи.



