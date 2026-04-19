Помидоры на Алтае заметно подорожали весной: цена даже выше, чем была под Новый год

Средняя стоимость килограмма по краю "улетела" за 300 рублей

19 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Стоимость помидоров в Алтайском крае резко выросла весной 2026 года. Это следует из отчета о средних потребительских ценах, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат. Средняя цена, которую зафиксировали на 13 апреля, на 5,7% выше, чем была месяц назад, и на 31% выше, чем в начале года.

Больше трехсот рублей

Согласно сводке статистического ведомства, 16 марта за килограмм помидоров в регионе приходилось отдавать в среднем 296,22 рубля. Сейчас, месяц спустя, средняя стоимость "пробила" отметку в три сотни рублей и составляет 313,36 рубля. А в начале года, к 12 января, килограмм стоил 237,66 рубля.

Отметим, что накануне Нового года, когда цены на продукты традиционно повышаются, то же количество томатов можно было купить в среднем на сотню рублей меньше, чем сейчас, — за 212,63 рубля.

В чем причина?

Издание "КП-Москва" ранее сообщало, что цены на помидоры (как и на сладкий перец) могли подскочить из-за боевых действий, которые весной начались в Иране. Эта страна — один из главных поставщиков овощей в Россию в зимне-весенний период.

А что с другими овощами?

Среднюю стоимость килограмма огурцов Алтайкрайстат сейчас оценивает в 197,79 рубля. В начале года цена за то же количество составляла порядка 252,73 рубля. Таким образом, за три с небольшим месяца овощ снизился в цене более чем на 21%.

Картофель в начале января стоил в среднем 39,53 рубля за килограмм. К 16 апреля цена поднялась до 42,62 рубля.

Цена репчатого лука практически не изменилась, даже чуть снизилась: было 33,94 рубля, а стало 32,02 рубля.

Морковь в начале года стоила в среднем 37,41 рубля. Теперь же средняя цена составляет уже 49,46 рубля. Рост цены — 32%.

Отметим, что о любом изменении цен на овощи стоит говорить с осторожностью. Ценообразование этих продуктов носит сезонный характер. В летний период все овощи традиционно дешевеют.

Официальные данные Алтайкрайстата - это лишь указанные средние потребительские цены. Все приросты в рублях и процентах рассчитаны редакцией amic.ru. В статистическом ведомстве не согласны с таким способом оценки изменения цен. Там пояснили, что используют собственную методологию, а средние потребительские цены в разные недели могут определяться на основе разных магазинов и видов одного и того же продукта. Поэтому специалисты Алтайкрайстата считают сделанные нами выводы некорректными.