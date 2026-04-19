Помидоры на Алтае заметно подорожали весной: цена даже выше, чем была под Новый год
Средняя стоимость килограмма по краю "улетела" за 300 рублей
19 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Стоимость помидоров в Алтайском крае резко выросла весной 2026 года. Это следует из отчета о средних потребительских ценах, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат. Средняя цена, которую зафиксировали на 13 апреля, на 5,7% выше, чем была месяц назад, и на 31% выше, чем в начале года.
Больше трехсот рублей
Согласно сводке статистического ведомства, 16 марта за килограмм помидоров в регионе приходилось отдавать в среднем 296,22 рубля. Сейчас, месяц спустя, средняя стоимость "пробила" отметку в три сотни рублей и составляет 313,36 рубля. А в начале года, к 12 января, килограмм стоил 237,66 рубля.
Отметим, что накануне Нового года, когда цены на продукты традиционно повышаются, то же количество томатов можно было купить в среднем на сотню рублей меньше, чем сейчас, — за 212,63 рубля.
В чем причина?
Издание "КП-Москва" ранее сообщало, что цены на помидоры (как и на сладкий перец) могли подскочить из-за боевых действий, которые весной начались в Иране. Эта страна — один из главных поставщиков овощей в Россию в зимне-весенний период.
А что с другими овощами?
Среднюю стоимость килограмма огурцов Алтайкрайстат сейчас оценивает в 197,79 рубля. В начале года цена за то же количество составляла порядка 252,73 рубля. Таким образом, за три с небольшим месяца овощ снизился в цене более чем на 21%.
Картофель в начале января стоил в среднем 39,53 рубля за килограмм. К 16 апреля цена поднялась до 42,62 рубля.
Цена репчатого лука практически не изменилась, даже чуть снизилась: было 33,94 рубля, а стало 32,02 рубля.
Морковь в начале года стоила в среднем 37,41 рубля. Теперь же средняя цена составляет уже 49,46 рубля. Рост цены — 32%.
Отметим, что о любом изменении цен на овощи стоит говорить с осторожностью. Ценообразование этих продуктов носит сезонный характер. В летний период все овощи традиционно дешевеют.
Официальные данные Алтайкрайстата - это лишь указанные средние потребительские цены. Все приросты в рублях и процентах рассчитаны редакцией amic.ru. В статистическом ведомстве не согласны с таким способом оценки изменения цен. Там пояснили, что используют собственную методологию, а средние потребительские цены в разные недели могут определяться на основе разных магазинов и видов одного и того же продукта. Поэтому специалисты Алтайкрайстата считают сделанные нами выводы некорректными.
Из рассказов.
Моя бабушка примерно в 1960–1980-е годы торговала на рынке редиской, помидорами и всем остальным, что росло на огороде. И она была капиталисткой. «Помещица» — так звали её советские алкоголики, трудившиеся у неё за водку.
Помидоры были у неё в 5–10 раз дороже, чем в магазине. От сезона зависело. Первые — самые дорогие. Но быстро разбирались. Некрупные и не вполне спелые стоили как в магазине. Но чем лучше, тем дороже. Самые качественные стоили в 5 раз дороже минимум.
Трудящиеся, среди них были и коммунисты, вопреки учению Маркса сначала разбирали дорогие овощи и фрукты. Что похуже покупали позже, когда самого лучшего уже не оставалось.
Ну а когда ничего не оставалось, чапали в овощной за гнилушками, там можно было выбрать хотя бы для супа. (Вам здесь конечно скажут - зато это были натуральные).
Это сейчас продаются, как будто только снятые с грядки даже не в сезон. Тепличные или привозные не важно, лишь бы был повод побухтеть.
08:57:17 19-04-2026
Гость (07:23:28 19-04-2026) Из рассказов.Моя бабушка примерно в 1960–1980-е годы тор... Брехня. Я тоже в то время жил- на зеленом базарчике- так у нас на Восточном называли базарчик -частники продавали зелень и помидоры. огурцы и прочее. Стоило это копейки-недорого. Алкашей особо не было- может она где-то их и нашла- но и в магазинах все стоило дешево. Сам тогда жил- сам видел и во всякую нынешнюю брехню не верю а верю тому что сам видел.
19:36:02 19-04-2026
Гость (08:57:17 19-04-2026) Брехня. Я тоже в то время жил- на зеленом базарчике- так у ... Круглый год продавали частники, да? Сказочник. И картошку с овощами тогда все старались садить сами, мариновать, наверное от того, что они все были в овощных . И алкашей не было, только битые бутылки откуда-то валялись в любом дворе. Наверно любители молока и кефира их били или сдавали мешками в пункты приема стеклотары и цыганкам, которые тогда приезжали за тарой.
10:17:32 20-04-2026
Гость (08:57:17 19-04-2026) Брехня. Я тоже в то время жил- на зеленом базарчике- так у ... В магазинах, в которых ничего не было было дешево ? :-)
Я помню овощные магазины с гнильем, которое только на помойку и просилось. А больше в них ничего и не было. Да, по блату можно было купить и апельсины и бананы, но это только по великому блату, просто так это в продажу не поступало практически никогда.
10:27:30 19-04-2026
Боюсь,в крае качественные и дорогие продукты могут позволить немногие(((
А потом удивляемся новостям,что в Алтайском крае заболеваемость раком оказалась на 40% выше средних российских показателей.
08:15:34 19-04-2026
Может это не помидоры дорожают ? Может рубль так стоит?
Реальная стоимость доллара всегда практически равнялась 1 кг бананов в рознице.
А сколько бананы сейчас стоят ? Вот это примерно и есть цена доллара.
09:25:00 19-04-2026
Гость (08:15:34 19-04-2026) Может это не помидоры дорожают ? Может рубль так стоит? ... Где видели бананы при СССР в наших краях, по телевизору?
10:56:33 19-04-2026
Гость (09:25:00 19-04-2026) Где видели бананы при СССР в наших краях, по телевизору?... А при чем тут Ссср? Мы говорим про наше время
Скоро они и по 500 будут
Если наши то тарифы дорогие ,логистика дорогая, налоги и прочие палки в колеса.
Если они Турецкие или китайские то там рубль твой никому не уперся , вот и стоимость выходит
Тут бы сразу добавить что помидоры очень вредны и не надо жалеть что они дорожают
12:34:28 19-04-2026
Гость (09:25:00 19-04-2026) Где видели бананы при СССР в наших краях, по телевизору?... А при чем здесь бананы в СССР и это весь ваш плюс против СССР- брешут что ничего там не было в том же зеленом магазине на Восточном были разного виды колбас- причем настоящих колбас а не нынешней химии ну и так разная еда была. Сейчас все брешут мясо не было и талоны на мясо давали. Отвечаю мясо было без проблем по кооперативной стоимости где-то по цене 3р50к за кг. государственное по цене 1р 70 коп. было в дефиците поэтому и стали выдавать талоны на мясо по 1кг на человека по госцене 1р.70к на человека- а так по цене 3р50к- бери хоть тонну никаких талонов.
14:50:22 19-04-2026
Гость (09:25:00 19-04-2026) Где видели бананы при СССР в наших краях, по телевизору?... да во всех овощных лежали зелёные, никто их не покупал, тк "на вкус как мыло"😂
19:59:04 19-04-2026
Элен без ребят (14:50:22 19-04-2026) да во всех овощных лежали зелёные, никто их не покупал, тк "... Зимой не продавали. В сезон были всякие, спелые и зеленые. Зеленые по 30 копеек кг. Их брали, раскладывали дома и дожидались спелости. Либо консервировали зелёными, много рецептов, когда нужны именно такие, в том числе варенье. Но сейчас тоже садоводы снимают не спелые, доводят до ума в помещении. Магазинные или доходят до спелости в процессе транспортировки, или спелые обрабатывают консервантами, чтобы не сгнили сразу.
10:19:54 20-04-2026
Элен без ребят (14:50:22 19-04-2026) да во всех овощных лежали зелёные, никто их не покупал, тк "... Да нифига не лежали, уж про то время то мне не рассказывайте. Может в центральных магазинах что-то и бывало, но где я жил на Докучаево, бананов не было никогда в продаже никаких.
10:24:19 20-04-2026
Гость (10:19:54 20-04-2026) я жил на Докучаево, бананов не было никогда в продаже никаких.
Даже вьетнамских вяленых? В вакуумной упаковке? На Сулиме в 80-х годах покупал в овощном на Георгиева и не один раз.
14:30:06 19-04-2026
В томатной пасте у всех производителей есть пестициды, значит они и в помидорах.
10:45:03 20-04-2026
какие бананы в ссср вы че?
помню в 1980х в магазинах можно было кирпич хлеба взять белый по 24 копейки, кирпич хлеба серый за 16 копеек, иногда сушек вязанку если повезет, селедку соленую и водку в бутылках. Водка кстати как Брежнев умер тут же исчезла. ее за магазинами продавали по бутылке на рыло и стоять полдня надо было. Сахар кстати в магазинах был но опять же по кило на рыло. Самогон еще умудриться надо было сахар доставать
Ни мяса ни колбасы в принципе не было. На базаре да частники продавали но и денюжку это стоило
помидоры привозные были всегда. Местные уже в августе только были
А про сегодняшние помидоры я вообще молчу. Химия
10:59:26 20-04-2026
Гость (10:45:03 20-04-2026) какие бананы в ссср вы че?помню в 1980х в магазинах можн... 1981 год. Мне 5,5 лет. Бегал в хлебный на Красноармейском 131, он в моем доме был. Булка белого 20 копеек, рогалики по 5 копеек.. Селедка и водка меня тогда не интересовали. А вас они до сих пор не отпустили получается...