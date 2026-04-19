Жители Сахалина голыми руками собирают рыбу из-за селедочного апокалипсиса
Вдоль побережья скопилось столько рыбы, что оно напоминает огромный склад без крыши
19 апреля 2026, 13:49, ИА Амител
На Сахалине произошел настоящий селедочный апокалипсис: побережье возле портового города Корсаков оказалось буквально усеяно тысячами туш рыбы. Кадрами масштабного природного явления поделился телеграм‑канал Amur Mash.
Побережье теперь напоминает гигантский рыбный склад под открытым небом — местные жители и гости острова с легкостью набирают "белковую корзину", собирая дары Охотского моря прямо голыми руками.
Подобная ситуация уже наблюдалась на Сахалине весной 2024 года. Тогда рыба — в основном селедка и мойва — подошла к берегу вплотную во время нереста. Местные жители воспользовались возможностью и, следуя сложившейся традиции, собирали улов вручную, а затем делились впечатляющими кадрами в социальных сетях.
14:22:32 19-04-2026
Зато магазине 200 руб. за кг.
14:35:59 19-04-2026
даже без перчаток ?
15:23:15 19-04-2026
Когда нибудь добрый учёный выведет сельдь для пресноводных водоёмов. Тогда у всех будет праздник)
14:15:03 20-04-2026
Гость (15:23:15 19-04-2026) Когда нибудь добрый учёный выведет сельдь для пресноводных в... Селедка заходит и живет в пресных реках. Например в Дунай- так и называется "дунайка". Каспийская сельдь заходит в Волгу и другие реки.
17:15:30 19-04-2026
В старые годы такую выброшенную рыбу использовали как удобрение для с/х полей.
В рыбе много фосфора и других микроэлементов, нужных растениям.
17:42:38 19-04-2026
Пусть собирают побыстрее, пока холодно и пока рыба не испортилась.