Жители Сахалина голыми руками собирают рыбу из-за селедочного апокалипсиса

Вдоль побережья скопилось столько рыбы, что оно напоминает огромный склад без крыши

19 апреля 2026, 13:49, ИА Амител

Побережье возле портового города Корсаков / Фото: стоп-кадр из телеграм-канала Amur Mash

На Сахалине произошел настоящий селедочный апокалипсис: побережье возле портового города Корсаков оказалось буквально усеяно тысячами туш рыбы. Кадрами масштабного природного явления поделился телеграм‑канал Amur Mash.

Побережье теперь напоминает гигантский рыбный склад под открытым небом — местные жители и гости острова с легкостью набирают "белковую корзину", собирая дары Охотского моря прямо голыми руками.

Подобная ситуация уже наблюдалась на Сахалине весной 2024 года. Тогда рыба — в основном селедка и мойва — подошла к берегу вплотную во время нереста. Местные жители воспользовались возможностью и, следуя сложившейся традиции, собирали улов вручную, а затем делились впечатляющими кадрами в социальных сетях.

