Жители Сахалина голыми руками собирают рыбу из-за селедочного апокалипсиса

Вдоль побережья скопилось столько рыбы, что оно напоминает огромный склад без крыши

19 апреля 2026, 13:49, ИА Амител

Побережье возле портового города Корсаков / Фото: стоп-кадр из телеграм-канала Amur Mash

На Сахалине произошел настоящий селедочный апокалипсис: побережье возле портового города Корсаков оказалось буквально усеяно тысячами туш рыбы. Кадрами масштабного природного явления поделился телеграм‑канал Amur Mash.

Побережье теперь напоминает гигантский рыбный склад под открытым небом — местные жители и гости острова с легкостью набирают "белковую корзину", собирая дары Охотского моря прямо голыми руками.

Подобная ситуация уже наблюдалась на Сахалине весной 2024 года. Тогда рыба — в основном селедка и мойва — подошла к берегу вплотную во время нереста. Местные жители воспользовались возможностью и, следуя сложившейся традиции, собирали улов вручную, а затем делились впечатляющими кадрами в социальных сетях.

Гость

14:22:32 19-04-2026

Зато магазине 200 руб. за кг.

гость

14:35:59 19-04-2026

даже без перчаток ?

Гость

15:23:15 19-04-2026

Когда нибудь добрый учёный выведет сельдь для пресноводных водоёмов. Тогда у всех будет праздник)

Гость

14:15:03 20-04-2026

Гость (15:23:15 19-04-2026) Когда нибудь добрый учёный выведет сельдь для пресноводных в... Селедка заходит и живет в пресных реках. Например в Дунай- так и называется "дунайка". Каспийская сельдь заходит в Волгу и другие реки.

Гость

17:15:30 19-04-2026

В старые годы такую выброшенную рыбу использовали как удобрение для с/х полей.
В рыбе много фосфора и других микроэлементов, нужных растениям.

мих

17:42:38 19-04-2026

Пусть собирают побыстрее, пока холодно и пока рыба не испортилась.

