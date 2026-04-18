Крупный пожар на 200 "квадратах" произошел в жилом доме в Барнауле

Пострадавших в результате происшествия нет

18 апреля 2026, 12:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле вечером 17 апреля произошел крупный пожар в частном секторе — огонь охватил около 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К моменту прибытия спасателей пламя уже охватило двухэтажный жилой дом и перекинулось на надворные постройки и гараж. В общей сложности огнем было повреждено порядка 200 квадратных метров.

«К тушению привлекли 28 человек и девять единиц техники. На месте работали пять звеньев газодымозащитной службы, пожарные прокладывали магистральную линию и подавали пять стволов», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Возможным источником пожара называют короткое замыкание электропроводки в гараже.

