Россиянина оштрафовали за публикацию фейковой фотографии Чубайса

Житель Омска разместил изображение экс‑главы "Роснано" в военной форме немецкого солдата и с запрещенной символикой

19 апреля 2026, 16:16, ИА Амител

Суд в Омске вынес решение по делу местного жителя, опубликовавшего поддельную фотографию экс‑главы "Роснано" Анатолия Чубайса в нацистской форме — мужчина оштрафован за демонстрацию запрещенной символики, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Житель Омска разместил изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны дважды: сначала во "ВКонтакте", затем в Telegram. В отношении него составили два протокола по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

В ходе разбирательства обвиняемый пояснил, что разместил фото из‑за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса.

По словам омича, он считал, что экс‑глава "Роснано" сам "неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны".

Кроме того, мужчина утверждал, что не заметил изображенной на форме свастики из‑за невысокого качества картинки. Он также настаивал на отсутствии умысла пропагандировать нацизм, подчеркнув, что является патриотом России.

По итогам рассмотрения дела суд назначил штраф в размере 1000 рублей за каждое правонарушение. Решение вступило в силу в марте, уточняется в материалах дела.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей могут быть привлечены к ответственности за аватары. За единичное размещение запрещенной символики предусмотрена административная ответственность.