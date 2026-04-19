Россиянина оштрафовали за публикацию фейковой фотографии Чубайса

Житель Омска разместил изображение экс‑главы "Роснано" в военной форме немецкого солдата и с запрещенной символикой

19 апреля 2026, 16:16, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Суд в Омске вынес решение по делу местного жителя, опубликовавшего поддельную фотографию экс‑главы "Роснано" Анатолия Чубайса в нацистской форме — мужчина оштрафован за демонстрацию запрещенной символики, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Житель Омска разместил изображение Чубайса в военной форме немецкого солдата времен Великой Отечественной войны дважды: сначала во "ВКонтакте", затем в Telegram. В отношении него составили два протокола по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

В ходе разбирательства обвиняемый пояснил, что разместил фото из‑за несогласия с высказываниями и действиями Чубайса.

По словам омича, он считал, что экс‑глава "Роснано" сам "неоднократно допускал фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны".

Кроме того, мужчина утверждал, что не заметил изображенной на форме свастики из‑за невысокого качества картинки. Он также настаивал на отсутствии умысла пропагандировать нацизм, подчеркнув, что является патриотом России.

По итогам рассмотрения дела суд назначил штраф в размере 1000 рублей за каждое правонарушение. Решение вступило в силу в марте, уточняется в материалах дела.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей могут быть привлечены к ответственности за аватары. За единичное размещение запрещенной символики предусмотрена административная ответственность.

Комментарии 7

Гость
Гость

17:47:13 19-04-2026

А чо, чубака до сих пор под охраной государства?

  

Гость
Гость

09:54:28 20-04-2026

Гость (17:47:13 19-04-2026) А чо, чубака до сих пор под охраной государства?... Он же из своих. А своих они не бросают.

  

Гость
Гость

18:43:34 19-04-2026

"Суд" так ничего и не понял: не свастику омич рекламировал, а 'рыжего чёрта' хотел представить наиболее адекватно - в стиле Кукрыниксов, которых не привлекали же к "ответу" за сатирическое изображение фашистов!

  

Гость
Гость

18:59:00 19-04-2026

Кремлевская синагога своих не сдает...

  

Мнение.
Мнение.

19:31:07 19-04-2026

А ободрав страну безнаказанно на миллиарды денег, он не фашист? Какой костюмчик заслужил, в таком и нарисовали, разве нет? А когда по ТВ показывают гитлера, то это не демонстрация символики? Впечатление, что людям в лицо плюнули, мол, знайте, что вам за оскорбление воров, которых вы ненавидите за их деятельность, будет.

  

Горожанин.
Горожанин.

05:51:04 20-04-2026

Я начал учиться в школе в начале 50-х, через 6 лет после Великой ПОбеды советского народа над сворой фашистских государств Европы и Японии, так нам разрешали даже на уроках рисования,если мы рисовали на тему войны, показывать свастику на касках солдат,танках, самолетах фашистской армии. И не штрафовали.

  

Гость
Гость

07:52:27 20-04-2026

Горожанин. (05:51:04 20-04-2026) Я начал учиться в школе в начале 50-х, через 6 лет после Вел... То была Советская страна.

  

