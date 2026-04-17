Юрист Хаминский раскритиковал обращение Виктории Бони к Путину

17 апреля 2026, 23:04, ИА Амител

Виктория Боня обратилась к президенту / Фото: кадр из видео девушки

Видео, в котором телеведущая и блогер Виктория Боня обратилась к президенту России Владимиру Путину, вызвало бурную реакцию в обществе и раскололо мнения на две стороны. Как заявил Общественной Службе Новостей юрист Александр Хаминский, запись не несет в себе конструктивных идей и по большей части построена на эмоциях.

«Видеообращение Виктории Бони к президенту России — показательный пример того, как медийная узнаваемость подменяет собой профессиональную компетентность и истинный патриотизм», — подчеркнул Хаминский.

Эксперт отметил, что известность в интернете автоматически не делает человека сведущим в вопросах политики и управления государством. По его словам, подобные выступления публичных личностей зачастую примитивно подают сложные темы и порождают ненужный шум в информационном поле.

Хаминский добавил, что блогеры вправе выражать личную позицию, но когда они пытаются вещать от лица народа, это требует доказательств и серьезной ответственности.