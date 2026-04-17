Юрист Хаминский раскритиковал обращение Виктории Бони к Путину
По его словам, ролик блогера эмоционален, не содержит конкретных предложений и создает информационный шум
17 апреля 2026, 23:04, ИА Амител
Видео, в котором телеведущая и блогер Виктория Боня обратилась к президенту России Владимиру Путину, вызвало бурную реакцию в обществе и раскололо мнения на две стороны. Как заявил Общественной Службе Новостей юрист Александр Хаминский, запись не несет в себе конструктивных идей и по большей части построена на эмоциях.
«Видеообращение Виктории Бони к президенту России — показательный пример того, как медийная узнаваемость подменяет собой профессиональную компетентность и истинный патриотизм», — подчеркнул Хаминский.
Эксперт отметил, что известность в интернете автоматически не делает человека сведущим в вопросах политики и управления государством. По его словам, подобные выступления публичных личностей зачастую примитивно подают сложные темы и порождают ненужный шум в информационном поле.
Хаминский добавил, что блогеры вправе выражать личную позицию, но когда они пытаются вещать от лица народа, это требует доказательств и серьезной ответственности.
23:21:55 17-04-2026
Дурачёк какой-то, не нравится, обратись как надо от себя.
Боня изложила своё видение ситуации, проблемы и варианты желаемых изменений, а властям предписано исполнять волю источника власти.
А если не исправят - не выберем больше
23:43:05 17-04-2026
Фильм называется " Убийца внутри меня" сцена 26:20. Там конечно же несравненная Джессика Альба. Но очень похоже на Броню и прям жаль,что не Боня
00:13:44 18-04-2026
И этими губами она целует детей,фу
00:38:04 18-04-2026
Так называемые "профессиональная компетентность и истинный патриотизм" (тут нужны двойные двойные кавычки, чтобы это читалось и как цитата и как сарказм) уже привели нас за последние десять лет в полную ж...
01:27:59 18-04-2026
Интересно получается. По мнению "юриста" блогер с миллионной подпиской должен приводить какие-то "доказательства", что он говорит от лица народа. Зато депутат, за которого никто никогда не голосовал, не должен доказывать, что он говорит от имени народа. Особенно, когда принимают антинародные законы...
07:27:28 18-04-2026
А кто у нее подписота то? Такие же соски и сосатели.
08:38:31 18-04-2026
Сейчас многие взасос любят власть, а вот солянку готовит не каждая
06:17:47 18-04-2026
Что такое Боня? Сидит за бугром и что то пытается вякнуть...Что полезного сделала в жизни? И еще лезет аж к ПРЕЗИДЕНТУ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ.
15:12:53 18-04-2026
Иван (06:17:47 18-04-2026) Что такое Боня? Сидит за бугром и что то пытается вякнуть...... Виктория Боня гражданка РФ. Обращается к Президенту своей Родины. Переживает, что Путину не всё рассказывают про реальные события. У неё есть вопросы.
А ты у Путина ни о чём не спрашиваешь. Боишься?)))
06:52:20 18-04-2026
"Эксперт отметил, что известность в интернете автоматически не делает человека сведущим в вопросах политики и управления государством"-----------Боня живет в Монако, она жираф и ей видней, а этот экпертишка подневольный. Может провести голосование народа по Бони, интересно какой будет народный результат?
07:31:19 18-04-2026
Кто это -Боня ? На кличку собаки похоже.
05:24:58 20-04-2026
Гость (07:31:19 18-04-2026) Кто это -Боня ? На кличку собаки похоже.... Приятная в переводе.
08:19:42 18-04-2026
Неадекватные требования к блогеру, он похоже не видит разницы между блогерами и профессионалами.
11:13:27 18-04-2026
Какой-то клоун. Сказала и сказала, имеет право, потому что живёт в Монако.
12:06:26 18-04-2026
Дожили. Боня - светочь русской революции.
«Боже! Пропал Калабуховский дом!» (с)
15:37:39 19-04-2026
У нас самые патриоты в минобороне сидели, всё для страны делали. Аж на 13 триллионов.
05:23:02 20-04-2026
Это неграмотный юрист.
11:23:46 20-04-2026
вообще-то он все правильно сказал. пусть вещает от себя, а не от всего народа. и да, примитивные высказывания о сложных вещах. эксперт блин. да и комментаторы такие-же примитивы