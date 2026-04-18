В Барнауле начались работы по благоустройству могил ветеранов ко Дню Победы
Сотрудники подрядных организаций уже приступили к очистке территорий
18 апреля 2026, 14:09, ИА Амител
В Барнауле начали приводить в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и военные мемориалы. Работы проводит "Специализированная похоронная служба", сообщили в городской администрации.
Специалисты обследовали кладбища и составили перечень участков, где требуется уборка. В настоящее время сотрудники уже приступили к очистке территорий — убирают мусор, ветки и сухую листву с мест захоронений ветеранов.
Кроме того, в ходе осмотра выявили недочеты на мемориале Памятник воинам, погибшим от ран в госпиталях города Барнаула в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, расположенном на Булыгинско-Кировском кладбище. К их устранению уже приступила подрядная организация "Строй 22" в рамках гарантийных обязательств.
21:36:56 18-04-2026
Мавзолей же ко Дню Победы опять прикроют фанерой (на радость власовцам!)...
00:10:06 19-04-2026
а сколько выделено на 1 обустройство?