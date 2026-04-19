В Барнауле открыли стелу проекта "Михутка" при участии Александра Реввы

Сразу после церемонии открытия артист поехал в СК "Темп" — там он выступил на благотворительном концерте для особенных детей и их родителей

19 апреля 2026, 11:54, ИА Амител

Стела благотворительного проекта "Михутка" / Фото: Barnaul 22

В Барнауле в сквере "Взлетный" торжественно открыли стелу благотворительного проекта "Михутка" — в этом году инициатива отмечает восьмилетний юбилей.

Мероприятие привлекло немало зрителей, что подтверждают кадры, опубликованные в сообществе Barnaul 22.

Особой частью события стало участие специального гостя — шоумена, актера и певца Александра Реввы, широко известного публике под творческим псевдонимом Артур Пирожков. После церемонии открытия артист выступил в спортивном комплексе "Темп" на благотворительном концерте, организованном для особенных детей и их родителей.

Стоит отметить, что новая стела — уже вторая скульптура "Михутки" в городе. Первая располагается у подножия Нагорного парка. Кроме того, символ добра представлен и в другом формате: на фасаде здания стадиона "Динамо" размещено мозаичное панно с изображением Михутки.

Комментарии 8

Элен без ребят

14:40:06 19-04-2026

извините, но бесит дурацкое название- Михутка. почему не Мишутка?

ДМВ

17:19:33 19-04-2026

Элен без ребят (14:40:06 19-04-2026) извините, но бесит дурацкое название- Михутка. почему не Миш... Оно уже зарезервировано

Элен без ребят

18:51:43 19-04-2026

ДМВ (17:19:33 19-04-2026) Оно уже зарезервировано... ну как будто кличка бандюгана из сериала Каменская- это последнее имя на Земле. не знаю, мне очень не нравится.

Гость

10:11:59 20-04-2026

Элен без ребят (14:40:06 19-04-2026) извините, но бесит дурацкое название- Михутка. почему не Миш... Согласен, тоже бесит, кто-то особо одаренный придумает такие названия что без матов не воспринимаются ....

гость

15:08:14 19-04-2026

Сколько Ревва получил из бюджета. в котором всегда не хватает денег?

Гость

18:32:52 19-04-2026

Спец. гость - неудвчный участник мероприятия. И что может исполнить для детей Артур Пирожеов? Да еще и бегавший по заграницам.
Надо аккуратнее относиться к выбору приглашенных лиц.

Гость

22:57:14 19-04-2026

Неприятный персонаж, зря его к детям допускают.

Гость

01:07:27 20-04-2026

"артур пирожков... наставит мужу рожков..."
так в песенке поется?

