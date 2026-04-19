В Барнауле открыли стелу проекта "Михутка" при участии Александра Реввы

Сразу после церемонии открытия артист поехал в СК "Темп" — там он выступил на благотворительном концерте для особенных детей и их родителей

19 апреля 2026, 11:54, ИА Амител

Стела благотворительного проекта "Михутка" / Фото: Barnaul 22

В Барнауле в сквере "Взлетный" торжественно открыли стелу благотворительного проекта "Михутка" — в этом году инициатива отмечает восьмилетний юбилей.

Мероприятие привлекло немало зрителей, что подтверждают кадры, опубликованные в сообществе Barnaul 22.

Особой частью события стало участие специального гостя — шоумена, актера и певца Александра Реввы, широко известного публике под творческим псевдонимом Артур Пирожков. После церемонии открытия артист выступил в спортивном комплексе "Темп" на благотворительном концерте, организованном для особенных детей и их родителей.

Стоит отметить, что новая стела — уже вторая скульптура "Михутки" в городе. Первая располагается у подножия Нагорного парка. Кроме того, символ добра представлен и в другом формате: на фасаде здания стадиона "Динамо" размещено мозаичное панно с изображением Михутки.