В Барнауле открыли стелу проекта "Михутка" при участии Александра Реввы
Сразу после церемонии открытия артист поехал в СК "Темп" — там он выступил на благотворительном концерте для особенных детей и их родителей
19 апреля 2026, 11:54, ИА Амител
В Барнауле в сквере "Взлетный" торжественно открыли стелу благотворительного проекта "Михутка" — в этом году инициатива отмечает восьмилетний юбилей.
Мероприятие привлекло немало зрителей, что подтверждают кадры, опубликованные в сообществе Barnaul 22.
Особой частью события стало участие специального гостя — шоумена, актера и певца Александра Реввы, широко известного публике под творческим псевдонимом Артур Пирожков. После церемонии открытия артист выступил в спортивном комплексе "Темп" на благотворительном концерте, организованном для особенных детей и их родителей.
Стоит отметить, что новая стела — уже вторая скульптура "Михутки" в городе. Первая располагается у подножия Нагорного парка. Кроме того, символ добра представлен и в другом формате: на фасаде здания стадиона "Динамо" размещено мозаичное панно с изображением Михутки.
14:40:06 19-04-2026
извините, но бесит дурацкое название- Михутка. почему не Мишутка?
17:19:33 19-04-2026
Элен без ребят (14:40:06 19-04-2026) извините, но бесит дурацкое название- Михутка. почему не Миш... Оно уже зарезервировано
18:51:43 19-04-2026
ДМВ (17:19:33 19-04-2026) Оно уже зарезервировано... ну как будто кличка бандюгана из сериала Каменская- это последнее имя на Земле. не знаю, мне очень не нравится.
10:11:59 20-04-2026
Элен без ребят (14:40:06 19-04-2026) извините, но бесит дурацкое название- Михутка. почему не Миш... Согласен, тоже бесит, кто-то особо одаренный придумает такие названия что без матов не воспринимаются ....
15:08:14 19-04-2026
Сколько Ревва получил из бюджета. в котором всегда не хватает денег?
18:32:52 19-04-2026
Спец. гость - неудвчный участник мероприятия. И что может исполнить для детей Артур Пирожеов? Да еще и бегавший по заграницам.
Надо аккуратнее относиться к выбору приглашенных лиц.
22:57:14 19-04-2026
Неприятный персонаж, зря его к детям допускают.
01:07:27 20-04-2026
"артур пирожков... наставит мужу рожков..."
так в песенке поется?