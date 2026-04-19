В России ветеранам труда хотят каждый месяц платить по 10 000 рублей

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов

19 апреля 2026, 09:23, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил ТАСС о необходимости предоставить ветеранам труда право на ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей. Политик отметил, что в России много людей с почетным званием "Ветеран труда", но сейчас льготы для них различаются в зависимости от региона: 

«У нас в стране большое количество людей, которые имеют почетное звание "Ветеран труда". К сожалению, сегодня в разных регионах у них разные льготы», — пояснил Миронов.

Он добавил, что фракция недавно направила в Госдуму законопроект, который призван установить единые федеральные правила присвоения этого звания.

«Также мы предлагаем установить ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей для каждого награжденного», — подчеркнул Миронов.

Комментируя вопрос о дополнительном поощрении Героев Труда к 1 мая, политик указал, что число таких награжденных невелико, однако они, безусловно, заслужили признания со стороны государства и общества. По мнению Миронова, было бы справедливо ввести для них специальную ежегодную выплату к Празднику Весны и Труда: 

«Поэтому было бы абсолютно правильно учредить для них специальную ежегодную выплату к Дню весны и труда».

Звание "Ветеран труда" присваивают за многолетний добросовестный труд: для его получения мужчине нужно иметь не менее 25 лет стажа, женщине — не менее 20 лет, а также обладать государственными наградами, иными почетными званиями либо ведомственными знаками отличия за трудовые заслуги и продолжительную работу.

Обладатели этого звания могут рассчитывать на региональные льготы — например, на ежемесячные выплаты, компенсацию расходов на оплату ЖКХ или льготные проездные билеты. При этом наряду с федеральным званием "Ветеран труда" существуют и его региональные аналоги. Ранее в Госдуме предложили ввести льготы за долгий трудовой стаж.

Комментарии 41

валерий

09:51:48 19-04-2026

много хотят перед выборами только не сделают

Гость

17:00:47 20-04-2026

валерий (09:51:48 19-04-2026) много хотят перед выборами только не сделают... Миронов лишь бы что-то предложить, заранее зная, что это не пройдёт! Неужели ему кто-то ещё верит?

Гость

10:02:38 19-04-2026

Господин Миронов, кого вы хотите обмануть своими пустыми инициативами. Мы ведь видим, как и за что вы реально голосуете в Думе.

Гость

10:15:12 19-04-2026

Звание "Ветеран труда" в Алтайском крае и так трудно получить, надо тучу грамот от администрации, в т.ч. краевой, простому рабочему "не положено", после такого введения совсем перестанут награждать, только "своим".

Гость

13:09:04 20-04-2026

Гость (10:15:12 19-04-2026) Звание "Ветеран труда" в Алтайском крае и так трудно получит... Но артисты всё лихо получают и молодые уже ветераны!

....

10:30:20 19-04-2026

Трепло

гость

10:33:10 19-04-2026

Звание Ветеранов труда всегда давали почему-то по очереди, рабочим на коллектив 300 человек 1-2 в год, итр в 30 человек также, получалось, что к ренсии все ИТР были со званием, а рабочие только десятая часть. Теперь им ещё и доплачивать, а чем другие хуже, тесм что вкалывали, а не бухали в кабинетах, как, например, было на нашем предприятии?

В Алтайском крае

10:33:45 19-04-2026

Ветеран труда получает в 2026 году 935 рублей. Ежегодная прибавка составляет в пределах 40 рублей.

Гость

15:40:36 19-04-2026

В Алтайском крае (10:33:45 19-04-2026) Ветеран труда получает в 2026 году 935 рублей. Ежегодная при... В Алтайском крае Ветераны труда получают льготы в натуральном виде и плюс денежная выплата, о которой вы пишете. Принимался закон, по которому либо льготный проезд и т.п., либо монетизация. По факту в крае и то, и другое, две льготные линии одновременно. Так-то ветераны должны покупать проездной по той же цене, что и другие пенсионеры, а оплачивать проездной этими деньгами. Но нет, обычным пенсам увеличивают тариф, они платят за себя и за ветеранов, а ветераны за их счет приобретают более дешевые проездные и ещё от государства 935 рублей.

Валя

11:21:33 19-04-2026

Я ветеран труда в крыму.не получаю ни какой доплаты.льготы по инвалидности.и получаю ЕДВ.поэтому нет доплаты этих копеек.а они хотят по десять тыс чтобы платили.бред перед выборами.

Горожанка

11:31:17 19-04-2026

Люблю Миронова. У него всегда такие фантастические предложения. Только в Госдуме на них никто не обращает внимание.

Борис

11:33:23 19-04-2026

Почетное звание Ветеран Труда мне присвоили без проблем и проволочек. Грамота главы района +стаж. Через несколько лет Грамота Губернатора так же без проблем. Я простой рабочий. Работаю и сейчас стаж 45лет.На одном предприятии...

Гость

16:55:25 19-04-2026

Борис (11:33:23 19-04-2026) Почетное звание Ветеран Труда мне присвоили без проблем и пр... Исключение лишь подтверждает правило. Если у вас 45 лет стажа, зачем вам грамота Губернатора для ветеранства? Руководство вашей организации тоже хочет иметь статус ветерана, вот им нужна грамота, стажа большого нет. Но если подадут список из одних начальников, то как-то не кошерно выглядит. Поэтому разбавляют рабочими. А потом вас включают в список на получение звания. Если не подадут, то вы не будете ветераном. Поэтому вы должны быть лояльны к своему начальству.

dok_СФ

13:29:53 19-04-2026

Может проще - вернуть социализм, естественно новый, с учетом прошлых и настоящих ошибок.. спросите народ, обязательно подскажет.

Гость

15:14:32 19-04-2026

dok_СФ (13:29:53 19-04-2026) Может проще - вернуть социализм, естественно новый, с учетом... Кто вернет социализм?1 Они не для этого свергли СССР.

Эльдар

16:06:52 20-04-2026

Гость (15:14:32 19-04-2026) Кто вернет социализм?1 Они не для этого свергли СССР.... Кто - ОНИ? Сами же и способствовали развалу Союза, купившись на утопические ИХ обещания. Если бы не просто возмущались, а живым потоком вышли и заполнили улицы вокруг Кремля, никто бы не рискнул продолжать тему развала. За своё родное, кровное надо бороться.

Владимир

14:48:36 19-04-2026

Что Миронов предлагает-это пустышка!!! Я уже на 13 пенсию БЭХУ купил!

Алла

15:26:23 19-04-2026

У меня пенсия 10000т.р , стаж 48лет . Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское. В пенсионный обращаться бесполезно, приходится работать. Все Ваши обещания пересмотреть пенсию......

Гость

17:56:27 20-04-2026

Алла (15:26:23 19-04-2026) У меня пенсия 10000т.р , стаж 48лет . Краснодарский край, Ус... Стаж 48 лет, за это время Вы так и не выучили то, что 10 т.р. это сокращённо 10 000 р., а 10 000 т.р. это сокращённо 10 000 000 р.

гость

15:37:41 19-04-2026

Миронов в своем репертуаре. Ну и зачем стравливать пенсионеров? Мы знаем, как присваивается статус ветерана труда

Ваня

18:45:17 19-04-2026

Пустозвонство накануне выборов. И кто бы предлогал??? Смех , да и только.

Наталья

21:08:31 19-04-2026

Ваня (18:45:17 19-04-2026) Пустозвонство накануне выборов. И кто бы предлогал??? Смех ,... Как только приближаются выборы, сразу плакаты: Время пришло... Пора действовать... И пр. Некоторые стаж имеют более 40 лет! А пенсия - ..., а другие - стаж 0 лет, а пенсия такая же, как у того, кто 40 лет отработал!

Сергей

19:57:58 19-04-2026

Ребята! У меня стаж без армии 40 лет,ветеран предприятия,грамота от профильного профсоюза ни очем...хрен мне на воротник чтоб шея не потела,а не ветерана...

гость

20:15:37 19-04-2026

хотеть не вредно - вредно не хотеть....

Филия

20:17:59 19-04-2026

Я имею 2 ордена трудовой славы получаю 400 за проезд и соц доплату за отопление 1500 зимой а летом 900 могли больше дать мы в свое время трудились

Андрей

03:11:41 20-04-2026

У Миронова перед выборами хотелка выросла

Сергей

05:01:45 20-04-2026

Простому народу давно пора увеличить пенсии и выплаты за звание ветеран труда, а у ворюг депутатов наоброт отобрать их бешенные оклады. А вообще это очередное вранье перед выборами, миронову давно под зад надо дать, ничего не делает зато пургу метет в пустую. ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОГО УГОДНО , ТОЛЬКО НЕ ЗА ЕДИНОРОССОВ.

Светлана

05:48:50 20-04-2026

49 лет непрерывного стажа, ветерана не получила. Более нужным и мололым работникам давали, не имеющим нужного стажа. Не все те ветераны, которые получают льготы.

гость

08:55:54 20-04-2026

Светлана (05:48:50 20-04-2026) 49 лет непрерывного стажа, ветерана не получила. Более нужны... а вы изучите положение о ветеране труда, добивайтесь присвоения звания ветеран труда, не получится - подавайте в суд на администрацию.

Много несправедливостей в присвоении звания ветерана труда, так что Миронов опять доказал, что жизни не знает

Марина

09:21:41 20-04-2026

А почему на Алтае. А томская обл. Не заслужила что ли

Гость

10:13:19 20-04-2026

Хотят и будут - это две большие разницы

Андрей.

11:42:48 20-04-2026

Сергей (05:01:45 20-04-2026) Простому народу давно пора увеличить пенсии и выплаты за зва... неголосуйте за Единую России это они продвинули закон о Пенсионном возрасте столько предприятий закрыли и шахт в Кузбассе обонкротили. Выбрали Набиулину главой ЦБ повторно. А она деньги вложила в акции иностранных крмпаний и деньги эти заморозили , под эти деньги доллары напечатали наши рубли. Вложенные деньги работают на экономику США , на Россию ей плевать, на эти деньги можно было открыть новые предприятия в России. Наши деньги воюют против нас США выпускают оружие и продают Украине. А НАМ цБ банкам навязала высокую процентную ставку, кредиты дорогие .Предприниматели если берут кредиты то вкладывают в стоимость своей продукции , отсюда и рост цен на прдукты питания и одежду.

Гость

17:15:57 20-04-2026

Андрей. (11:42:48 20-04-2026) неголосуйте за Единую России это они продвинули закон о Пенс... Не думала Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина, что будут санкции и заморозят вклады во вражеские ценные бумаги, как говорится - простофиля.

Геннадий

12:16:56 20-04-2026

А ещё, даже если являешься Ветераном труда, не каждый достоин выплат. Я получал выплаты пока не сходил на СВО. По возвращении, Соцзащита с радостью мне сообщила, что так как я начал получать ветеранские за СВО, то за Ветерана труда плата прекращается.

Гость

13:29:13 20-04-2026

У меня группа инвалидности, 50 лет стажа и "Ветеран труда". По инвалидности выплата
больше, нежели ветеранская. Какая связь между выплатой ветеранской и инвалидной?

Наталья

14:35:01 20-04-2026

Я ветеран труда с общим стажем более 50лет,пенсионер работающий,дотация чуть больше 900руб по Самарской обл.Вряд ли этот проект утвердят,откуда у государства такие деньги.?

Гость

14:52:41 20-04-2026

У моей жены звание "Ветеран труда" получала ЕДВ с пенсией, когда стала инвалидов, начислили пенсию по инвалидности, а ЕДВ отобрали, в общим кукиш с маслом.

Виктор, город Пермь.

15:48:38 20-04-2026

На пенсии уже больше 10 лет, есть удостоверение " ВЕТЕРАН ТРУДА"
в "соцзащите" сказали, что льгот не положено,
так как я региональный " ВЕТЕРАН ТРУДА"
Трудовой стаж уже 50 лет, продолжаю работать.

Ирина Михайловна, г. Бугульма

16:51:30 20-04-2026

С 2015 года присвоили звание ,,Ветеран Труда" федерального значения, проживаю в Татарстане. Мне никогда не оплачивают льготы и единовременные пособия, ссылаясь на то, что пенсия больше 20 тысяч рублей.

Николай

16:53:20 20-04-2026

Я федеральный ветеран труда, имел льготу на бесплатный проезд в пригородном автотранспорте, но получил инвалидность 2 группы и меня лишили этой льготы ,это решение правительства Ростовской области.

Майор из станицы Полтавской.

20:26:45 20-04-2026

Перед выборами можно всё обещать и предлагать...а затем всё забыть. Получаю пенсию 25 тр армейскую и тыщу на ЖКХ. Большего видать не заслужил..

