В России ветеранам труда хотят каждый месяц платить по 10 000 рублей

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов

19 апреля 2026, 09:23, ИА Амител

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил ТАСС о необходимости предоставить ветеранам труда право на ежемесячную доплату в размере 10 тысяч рублей. Политик отметил, что в России много людей с почетным званием "Ветеран труда", но сейчас льготы для них различаются в зависимости от региона:

«У нас в стране большое количество людей, которые имеют почетное звание "Ветеран труда". К сожалению, сегодня в разных регионах у них разные льготы», — пояснил Миронов.

Он добавил, что фракция недавно направила в Госдуму законопроект, который призван установить единые федеральные правила присвоения этого звания.

«Также мы предлагаем установить ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей для каждого награжденного», — подчеркнул Миронов.

Комментируя вопрос о дополнительном поощрении Героев Труда к 1 мая, политик указал, что число таких награжденных невелико, однако они, безусловно, заслужили признания со стороны государства и общества. По мнению Миронова, было бы справедливо ввести для них специальную ежегодную выплату к Празднику Весны и Труда:

«Поэтому было бы абсолютно правильно учредить для них специальную ежегодную выплату к Дню весны и труда».

Звание "Ветеран труда" присваивают за многолетний добросовестный труд: для его получения мужчине нужно иметь не менее 25 лет стажа, женщине — не менее 20 лет, а также обладать государственными наградами, иными почетными званиями либо ведомственными знаками отличия за трудовые заслуги и продолжительную работу.

Обладатели этого звания могут рассчитывать на региональные льготы — например, на ежемесячные выплаты, компенсацию расходов на оплату ЖКХ или льготные проездные билеты. При этом наряду с федеральным званием "Ветеран труда" существуют и его региональные аналоги. Ранее в Госдуме предложили ввести льготы за долгий трудовой стаж.