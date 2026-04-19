Павел Дуров: школы, банки, браки, роскошь и реальность — это обман

Миллиардер объяснил, почему включил в список брак

19 апреля 2026, 10:33, ИА Амител

Павел Дуров на интервью Такеру Карлсону / Скриншот из интервью

Дуров в комментарии в социальной сети X усомнился в реальности ряда явлений, перечислив вещи, которые кажутся ему обманом, пишет Lenta.ru. В ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, воспринимающийся как норма, он написал:

«Фармацевтика. Пищевая промышленность. Школы. Банковская система. Брак. Налогообложение. Роскошь. "Независимые" СМИ. "Неправительственные" организации. Города. Страны. Реальность сама по себе».

Один из пользователей попросил Дурова пояснить, почему в этот список попал брак. Предприниматель охарактеризовал институт брака как "эксклюзивный пожизненный контракт с самоубийственно дорогой оговоркой о расторжении и без гарантированных услуг или результатов". Он также добавил, что брак связан с высокими эмоциональными издержками и неизбежно влечет за собой вмешательство третьих лиц.

Кроме того, ранее Дуров публично отказался считать себя олигархом. По его словам, люди, использующие это определение в отношении него, не понимают истинного значения термина. Бизнесмен подчеркнул, что достиг успеха без сотрудничества с властями каких‑либо государств.