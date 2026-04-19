Павел Дуров: школы, банки, браки, роскошь и реальность — это обман
Миллиардер объяснил, почему включил в список брак
19 апреля 2026, 10:33, ИА Амител
Дуров в комментарии в социальной сети X усомнился в реальности ряда явлений, перечислив вещи, которые кажутся ему обманом, пишет Lenta.ru. В ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, воспринимающийся как норма, он написал:
«Фармацевтика. Пищевая промышленность. Школы. Банковская система. Брак. Налогообложение. Роскошь. "Независимые" СМИ. "Неправительственные" организации. Города. Страны. Реальность сама по себе».
Один из пользователей попросил Дурова пояснить, почему в этот список попал брак. Предприниматель охарактеризовал институт брака как "эксклюзивный пожизненный контракт с самоубийственно дорогой оговоркой о расторжении и без гарантированных услуг или результатов". Он также добавил, что брак связан с высокими эмоциональными издержками и неизбежно влечет за собой вмешательство третьих лиц.
Кроме того, ранее Дуров публично отказался считать себя олигархом. По его словам, люди, использующие это определение в отношении него, не понимают истинного значения термина. Бизнесмен подчеркнул, что достиг успеха без сотрудничества с властями каких‑либо государств.
11:13:53 19-04-2026
Хорошо про брак сказал.
18:38:09 19-04-2026
Гость (11:13:53 19-04-2026) Хорошо про брак сказал.... Хорошее дело браком не назовут. Сколько там процентов разводов?
12:03:34 19-04-2026
При чём тут Дуров? Гаутама Будда давным-давно именно вот это нам сообщил...
13:36:48 19-04-2026
Если о браке, то вопрос риторический, по разному может быть.. А Реальность сама по себе - почему обман и что имеется ввиду? Да, обмана очень много, а так дайте совет, как воспользоваться социальной сетью X..
13:49:26 19-04-2026
эксклюзивный пожизненный контракт с самоубийственно дорогой оговоркой о расторжении и без гарантированных услуг или результатов". Он также добавил, что брак связан с высокими эмоциональными издержками и неизбежно влечет за собой вмешательство третьих лиц....
А ведь можно сказать всего одно хорошо забытое слово - Любовь!!!
И не придется городить огород из кучи других слов!...
И да! Олигарх - это миллиардер, влияющий на политику, имеющий связи с политиками, которые использует для своей выгоды...
15:16:36 19-04-2026
Олигарх - это миллиардер, влияющий на политику, имеющий связи с политиками, которые использует для своей выгоды...
О, под это определение попадает почти любой чиновник с з/п выше сотки.
20:08:35 19-04-2026
гость (15:16:36 19-04-2026) Олигарх - это миллиардер, влияющий на политику, имеющий связ... з-п выше сотки обладает любой сварщик? он тоже олигарх? Тоже влияет?
16:12:53 19-04-2026
Разве его поведение в телеге в России по отношению к российским властям не является влиянием на политику? А есть ли связь с политиками или спецслужбами после ареста можно только гадать
08:41:07 20-04-2026
Просто слово брак нужно заменить на слово союз и эта телега по другому должна будет поехать!
09:23:42 20-04-2026
Хреново, когда денег много, ум есть, но он детский и похоже уже не повзрослеет
10:19:27 20-04-2026
Наконец то до Паши стало доходить что мы живем в матрице, но он искренне не понимает зачем живем. Ему бы надо сьездить на Валаам и Соловки и поговорить с монахами об этих вопросах
Это кстати и нас тут всех касается - Павел Дуров самый первый изобретет скоро то что в последствии назовут Скайнет и это может плохо для всех закончится