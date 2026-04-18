Пятеро детей начали задыхаться на шоу в Москве из-за искусственного тумана
Родителям пришлось вызывать скорую помощь
18 апреля 2026, 10:35, ИА Амител
В Южном Бутово во время выступления в культурном центре пострадали как минимум пятеро детей. Об этом сообщает Shot.
Инцидент произошел вечером на бульваре Адмирала Ушакова. По предварительной информации, во время шоу в помещение запустили искусственный туман, который быстро заполнил зал.
После этого у детей начались проблемы с дыханием — у пятерых зафиксировали признаки удушья. Родителям пришлось вызывать скорую помощь.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
00:14:32 19-04-2026
так это смертельно же, туман этот...кто ж его запускает?!