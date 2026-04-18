Пятеро детей начали задыхаться на шоу в Москве из-за искусственного тумана

Родителям пришлось вызывать скорую помощь

18 апреля 2026, 10:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Южном Бутово во время выступления в культурном центре пострадали как минимум пятеро детей. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел вечером на бульваре Адмирала Ушакова. По предварительной информации, во время шоу в помещение запустили искусственный туман, который быстро заполнил зал.

После этого у детей начались проблемы с дыханием — у пятерых зафиксировали признаки удушья. Родителям пришлось вызывать скорую помощь.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

