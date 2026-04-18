В Барнауле из горящего многоквартирного дома эвакуировали шесть человек

Пострадавших нет

18 апреля 2026, 21:37, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме — загорелся балкон на третьем этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них пятеро детей. Еще шестерых жильцов спасатели вывели из задымленных помещений.

«К ликвидации пожара привлекли 13 человек и четыре единицы техники. На месте работали три звена газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Возможным источником называют короткое замыкание электропроводки на балконе.