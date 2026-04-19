В ряде городов Алтайского края временно отключат эфирное ТВ и радио

На несколько часов отключат и передатчики государственных радиостанций

19 апреля 2026, 18:27, ИА Амител

Люди слушают радио / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

20 апреля в ряде населенных пунктов Алтайского края, включая крупные города, временно отключат эфирное телерадиовещание — это связано с плановой квартальной профилактикой.

Как сообщают "Вести Алтай", в кабельных сетях перерывов в вещании не ожидается. График отключений эфирного вещания программ первого мультиплекса следующий:

в Барнауле — с 09:00 до 11:00;

в Бийске — с 02:00 до 08:00;

в Рубцовске — с 07:00 до 10:30.

Кроме того, на несколько часов будут отключены передатчики государственных радиостанций "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк". Ранее сообщалось, что более половины опрошенных алтайских студентов сообщили, что слушают радио.