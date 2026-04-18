Алтайские росгвардейцы помогли задержать бандитов, обманывающих семьи погибших на СВО
Мошенники представлялись сотрудниками военных, финансовых и других государственных структур
18 апреля 2026, 17:08, ИА Амител
Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы мошенников, жертвами которой становились родственники погибших участников спецоперации. Об этом сообщили в Росгвардии.
Задержание проходило при участии сотрудников спецподразделений Росгвардии из Алтайского края и Кемеровской области, которые оказывали силовую поддержку коллегам из ФСБ и МВД.
По данным следствия, пятеро жителей Омска в возрасте от 17 до 22 лет использовали информацию о социальных выплатах и обманом убеждали потерпевших передавать им деньги. Они представлялись сотрудниками военных, финансовых и других государственных структур.
В одном из эпизодов злоумышленники ввели в заблуждение жительницу Новосибирской области, получившую выплаты после гибели сына, и заставили ее снять средства и передать им.
«В ходе оперативных мероприятий был задержан курьер, после чего установлены и задержаны остальные участники группы. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в Росгвардии.
Все участники преступной схемы задержаны, расследование продолжается.
При буржуях нет ничего "аморального"!