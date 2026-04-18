Алтайские росгвардейцы помогли задержать бандитов, обманывающих семьи погибших на СВО

Мошенники представлялись сотрудниками военных, финансовых и других государственных структур

18 апреля 2026, 17:08, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы мошенников, жертвами которой становились родственники погибших участников спецоперации. Об этом сообщили в Росгвардии.

Задержание проходило при участии сотрудников спецподразделений Росгвардии из Алтайского края и Кемеровской области, которые оказывали силовую поддержку коллегам из ФСБ и МВД.

По данным следствия, пятеро жителей Омска в возрасте от 17 до 22 лет использовали информацию о социальных выплатах и обманом убеждали потерпевших передавать им деньги. Они представлялись сотрудниками военных, финансовых и других государственных структур.

В одном из эпизодов злоумышленники ввели в заблуждение жительницу Новосибирской области, получившую выплаты после гибели сына, и заставили ее снять средства и передать им.

«В ходе оперативных мероприятий был задержан курьер, после чего установлены и задержаны остальные участники группы. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в Росгвардии.

Все участники преступной схемы задержаны, расследование продолжается.