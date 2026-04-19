Биолог раскрыла неожиданную опасность черемухи

Эксперт посоветовала не оставлять ветки цветущей черемухи в закрытых комнатах

19 апреля 2026, 14:51, ИА Амител

Черемуха / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Доцент кафедры биологии и экологии естественно‑географического факультета Нижегородского педагогического университета Надежда Киселева в беседе с РИА Новости предупредила об опасности цветущей черемухи — традиционного символа весны.

По словам эксперта, из‑за сильного аромата, содержащего следы синильной кислоты, ветки черемухи не стоит оставлять в закрытых помещениях, особенно в спальнях: это может привести к головокружению и сильной головной боли.

«В больших дозах черемуха небезопасна. Да, она прекрасна, это символ весны. Но если букет черемухи оставить в спальне, то можно проснуться с головной болью», — отметила Киселева.

Специалист также обратила внимание на другие потенциально опасные весенние и летние растения. В частности, она напомнила о ядовитых ягодах ландышей, популярных у многих любителей природы.

Кроме того, летом в лесах появляется вороний глаз: его ягоды внешне похожи на чернику, но при этом крайне токсичны. В завершение Киселева призвала наслаждаться красотой весенней природы издалека и при этом не рвать их.