Что посадить в холодном климате: биолог дала рекомендации по сортам овощей
Холодостойкие сорта способны нормально фотосинтезировать уже при +8…+10 градусах
18 апреля 2026, 15:38, ИА Амител
Для регионов с холодным и нестабильным климатом важно подбирать особые сорта овощей — холодостойкие, ультраскороспелые и неприхотливые. Об этом рассказала Наталия Мацишина в комментарии РИА Новости.
По словам специалиста, в таких условиях выбор сорта становится "генетической стратегией выживания".
«Если ваш регион напоминает полигон для испытания климатического оружия, забудьте о южных гигантах. Нам нужны растения с коротким периодом вегетации и специфическими адаптационными механизмами», — подчеркнула она.
Мацишина пояснила, что холодостойкие сорта способны нормально фотосинтезировать уже при +8…+10 градусах, тогда как обычные растения в таких условиях практически перестают развиваться. Ультраскороспелые культуры, в свою очередь, "не терпят холод, а успевают проскочить" за счет сокращенного жизненного цикла.
Отдельное внимание она советует уделять типу роста и опыления. «Ищите низкорослые (детерминантные) сорта. Они быстрее вершкуются сами… Для огурцов и кабачков выбирайте партенокарпики — самоопыляемые», — отметила эксперт, добавив, что в холодную погоду насекомые-опылители почти не активны.
Также биолог рекомендовала обращать внимание на внешний вид рассады. Фиолетовый оттенок стебля или нижней стороны листа может свидетельствовать о высоком содержании антоцианов, которые защищают растение от повреждений при низких температурах.
«Не ставьте все на один сорт. Диверсифицируйте риски: 50% проверенной классики, 25% ультраранних "спринтеров" и 25% новых холодостойких гибридов», — добавила Мацишина.
22:05:42 18-04-2026
А что агрономы советуют?
08:00:30 19-04-2026
Она для ХМАО что ли пишет, что забудьте о южных гигантах? Что вырастешь, то и вырастет. А про сорта- то народ и не знал.