Что посадить в холодном климате: биолог дала рекомендации по сортам овощей

Холодостойкие сорта способны нормально фотосинтезировать уже при +8…+10 градусах

18 апреля 2026, 15:38, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Для регионов с холодным и нестабильным климатом важно подбирать особые сорта овощей — холодостойкие, ультраскороспелые и неприхотливые. Об этом рассказала Наталия Мацишина в комментарии РИА Новости.

По словам специалиста, в таких условиях выбор сорта становится "генетической стратегией выживания".

«Если ваш регион напоминает полигон для испытания климатического оружия, забудьте о южных гигантах. Нам нужны растения с коротким периодом вегетации и специфическими адаптационными механизмами», — подчеркнула она.

Мацишина пояснила, что холодостойкие сорта способны нормально фотосинтезировать уже при +8…+10 градусах, тогда как обычные растения в таких условиях практически перестают развиваться. Ультраскороспелые культуры, в свою очередь, "не терпят холод, а успевают проскочить" за счет сокращенного жизненного цикла.

Отдельное внимание она советует уделять типу роста и опыления. «Ищите низкорослые (детерминантные) сорта. Они быстрее вершкуются сами… Для огурцов и кабачков выбирайте партенокарпики — самоопыляемые», — отметила эксперт, добавив, что в холодную погоду насекомые-опылители почти не активны.

Также биолог рекомендовала обращать внимание на внешний вид рассады. Фиолетовый оттенок стебля или нижней стороны листа может свидетельствовать о высоком содержании антоцианов, которые защищают растение от повреждений при низких температурах.