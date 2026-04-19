В Улан-Удэ ядовитое озеро предложили распилить на куски

Токсичные отходы вывезут поездом в Новокузнецк, а после переработают в шины, краску и иные товары

19 апреля 2026, 13:24, ИА Амител

Байкал / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Бурятии разработали план по ликвидации ядовитого озера в Улан‑Удэ, сообщает издание "Интер Райт".

Водоем образовался еще в советские времена: в него сливали отходы с газогенераторной станции Улан‑Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. На сегодняшний день в озере скопилось около 24 тысяч кубометров каменноугольной смолы, содержащей высокие концентрации фенолов, аммония и нефтепродуктов.

Тревогу вызывает то, что загрязненные подземные воды постепенно перемещаются в направлении реки Уды — а через нее потенциально могут попасть в озеро Байкал.

Для безопасной утилизации опасных отходов предложили следующий метод: зимой 2027 года нужно дождаться, пока поверхность озера промерзнет минимум на 50 сантиметров.

Затем водоем планируют разрезать на фрагменты и вывезти железнодорожным транспортом в Новокузнецк. На месте назначения токсичные отходы подвергнутся переработке — из них изготовят шины, краску и другие промышленные товары.