Трассу между тремя районами Алтайского края отремонтируют более чем за 200 млн рублей

18 апреля 2026, 18:03, ИА Амител

Разбитая трасса / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Новичихинском районе продолжат ремонт ключевой автодороги Поспелиха — Новичиха — Волчиха. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В 2025 году дорожники уже обновили участок с 39-го по 46-й километр протяженностью более 7 км. В текущем сезоне работы продолжатся — специалисты Южного ДСУ приведут в порядок отрезок с 46-го по 52-й километр длиной 6 км. Таким образом, за два года на трассе отремонтируют более 13 км.

На объекте проведут комплекс работ: фрезерование старого покрытия с использованием ресайклера, укрепление основания цементом и битумной эмульсией, устройство выравнивающего слоя, укладку нового асфальтобетона, укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков.

«К работам планируется приступить в мае, завершить их — до конца октября текущего года. Сумма средств, выделенных на проведение работ, составляет 200 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Дорога Поспелиха — Новичиха — Волчиха связывает три района региона, обеспечивает доступ к районным центрам и входит в маршрут, ведущий из центральной части края к границе с Республикой Казахстан.

Напомним, более 29 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог и инфраструктуры в Алтайском крае в 2026 году.