Столько стоит выживание: американцы рассказали, сколько готовы платить за личные бункеры

18 апреля 2026, 20:37, ИА Амител

Стоимость частного бункера в США начинается примерно от 75 тысяч долларов (около 5,8 млн рублей). Об этом сообщили РИА Новости в компании Vivos, специализирующейся на продаже убежищ.

По данным организации, за эту сумму покупатель получает бункер площадью около 200 квадратных метров. Дополнительно требуется ежемесячная плата за обслуживание — 209 долларов.

Альтернативный вариант — долгосрочная аренда. В этом случае нужно единовременно заплатить 55 тысяч долларов за использование объекта сроком на 99 лет, после чего также оплачивать его содержание.

«Бункеры предоставляются в готовом виде, чтобы вы могли оборудовать и обставить свой личный бункер так, как вам нравится, будь то просто одна большая комната для отдыха или помещение, способное разместить от 10 до 24 человек», — рассказали в компании.

Ранее агентство отмечало, что интерес к таким убежищам в стране долгое время оставался невысоким, однако в марте 2026 года резко вырос. Также жители США стали чаще искать инструкции по самостоятельному строительству бункеров.