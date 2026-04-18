Столько стоит выживание: американцы рассказали, сколько готовы платить за личные бункеры
Интерес к таким убежищам ранее долгое время оставался невысоким
18 апреля 2026, 20:37, ИА Амител
Стоимость частного бункера в США начинается примерно от 75 тысяч долларов (около 5,8 млн рублей). Об этом сообщили РИА Новости в компании Vivos, специализирующейся на продаже убежищ.
По данным организации, за эту сумму покупатель получает бункер площадью около 200 квадратных метров. Дополнительно требуется ежемесячная плата за обслуживание — 209 долларов.
Альтернативный вариант — долгосрочная аренда. В этом случае нужно единовременно заплатить 55 тысяч долларов за использование объекта сроком на 99 лет, после чего также оплачивать его содержание.
«Бункеры предоставляются в готовом виде, чтобы вы могли оборудовать и обставить свой личный бункер так, как вам нравится, будь то просто одна большая комната для отдыха или помещение, способное разместить от 10 до 24 человек», — рассказали в компании.
Ранее агентство отмечало, что интерес к таким убежищам в стране долгое время оставался невысоким, однако в марте 2026 года резко вырос. Также жители США стали чаще искать инструкции по самостоятельному строительству бункеров.
21:00:26 18-04-2026
Вместо бешеных трат на частные бункеры глупые янки стряхнули бы лучше своего полоумного диктатора, переименовавшего министерство обороны в министерство ВОЙНЫ(!?) и приступившего соответственно к уничтожению мира!
21:03:55 18-04-2026
Бизнес на страхах
09:23:18 19-04-2026
Гость (21:03:55 18-04-2026) Бизнес на страхах... Почти по аналогии - на страхах: купи сегодня, завтра подорожает (речь не о фруктах и овощах).
22:32:49 18-04-2026
У них бункер всего 5,8, у меня двушка с тараканами на 4 этаже столько стоит))