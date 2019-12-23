Онколог назвала симптомы рака, которые люди обычно не замечают

Московский врач-онколог Лилия Яковлева рассказала о симптомах, которые сопровождают опухоли в области головы и шеи, сообщает РИА "Новости".
Лучше всего сразу обратиться к медикам, если вы заметили возникновение уплотнений и шишек, на которые часто не обращают внимания, внезапные приступы боли, появление странных выделений во рту и боли при глотании, пигментные пятна, которые быстро растут, сильный насморк, сопровождающийся резкими головными болями, неожиданное шатание зубов.
Яковлева еще раз напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания напрямую зависит от его ранней диагностики. В этом случае выздоравливают 84% больных.
Комментарии
Хожу по больницам с сентября, прошла уже всех "специалистов". Температура держится полтора года, появились две шишки. Все разводят руками от терапевта до онколога, никто ни одной таблетки ещё не прописал. Скорее бы лето, подорожник буду прикладывать.