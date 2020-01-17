Около 300 автомобилей стоят в пробке под Павловском. Видео

Несколько сотен автомобилей не могут выехать из Павловска. Сотрудники ГИБДД перекрыли трассу в сторону Барнаула из-за сильной метели и массового ДТП.



Как сообщили amic.ru водители, находящиеся в пробке, полицейские не могут ответить на вопрос об открытии движения. Возможно, придется ждать до утра. Самые нетерпеливые бронируют гостиницы. Мест там уже нет. Ажиотажа на местных заправках не наблюдается.

Напомним, в связи с непогодой в регионе перекрыты свыше 10 трасс. Въезд в Барнаул закрыт. Выезд из краевой столицы возможен только в направлении Новосибирска. Произошло два массовых ДТП, в одном из которых погибли два человека. Это произошло как раз недалеко от Павловска.