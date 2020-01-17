Движение из Павловска в сторону Барнаула открыли

Движение транспорта из Павловска по направлению к Барнаулу открыли. Автомобили плотным потоком медленно движутся по дороге, сообщают наши читатели.

Напомним, сегодня, 17 января, на этой дороге произошло массовое ДТП. Столкнулись 15 автомобилей. Два человека погибли, несколько пострадали.

Еще одна массовая авария случилась недалеко от поворота на село Санниково на Правобережном тракте. Там столкнулись два десятка машин. Пострадали пять человек.

В ГИБДД просят водителей воздержаться от поездок.