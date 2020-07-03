Друг Харламова описал его реакцию на травлю после фильма "Текст"

Основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян рассказал о том, что его близкий друг Гарик Харламов сильно переживал из-за травли его супруги после ее съемок в фильме "Текст". Соответстующее заявление продюсер сделал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в "Яндекс.Эфире".
"Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова", — пояснил Джанибекян (цитата по РИА Новости).
Ранее amic.ru писал, что артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Заявление об этом появилось в их аккаунтах в Instagram практически одновременно.
Напомним, в прошлом году Асмус рассказала о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.
В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли ее слишком откровенной.
Помимо того, что Асмус писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы, Гарика Харламова.
Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их.
В ноябре 2019 года стало известно, что поступали и угрозы. Об этом рассказал друг Асмус, призвав "взять под контроль" таких людей, "пока все не закончилось кровью".
Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст".
Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы. Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что, возможно, больше не будет сниматься в подобных сценах.
Однако в июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене. Она это сделала в новом фильме Филиппа Юрьева "Китобой".
Комментарии
Опыт в эротических сценах подкопила-теперь можно и в порно.
Сколько уродов не любят женщин в красивых эротических сценах. Вот они за обнуление и голосовали.
Речь идет о Харламове и Асмус в эротических сценах. Про политику ни слова - у 8.27 паранойя??