Друг Харламова описал его реакцию на травлю после фильма "Текст"

Основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян рассказал о том, что его близкий друг Гарик Харламов сильно переживал из-за травли его супруги после ее съемок в фильме "Текст". Соответстующее заявление продюсер сделал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в "Яндекс.Эфире".

"Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова", — пояснил Джанибекян (цитата по РИА Новости).

Ранее amic.ru писал, что артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Заявление об этом появилось в их аккаунтах в Instagram практически одновременно.

Напомним, в прошлом году Асмус рассказала о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.

В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли ее слишком откровенной.

Помимо того, что Асмус писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы, Гарика Харламова.

Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их.

В ноябре 2019 года стало известно, что поступали и угрозы. Об этом рассказал друг Асмус, призвав "взять под контроль" таких людей, "пока все не закончилось кровью".

Во время интервью на радио Кристина Асмус расплакалась после вопроса о реакции зрителей на эротическую сцену в фильме "Текст".

Она уточнила, что ее зацепила не реакция общества на фильм, а восприятие ее самой как актрисы. Кроме того, Асмус рассказала, что в ближайшее время она должна была сниматься еще в одном фильме, но из-за того, что в нем тоже будут интимные сцены, актриса готова отказаться от роли. Кристина добавила, что, возможно, больше не будет сниматься в подобных сценах.

Однако в июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене. Она это сделала в новом фильме Филиппа Юрьева "Китобой".