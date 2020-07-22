65 человек заразились коронавирусом на торжестве в алтайском кафе

Игнорирование запрета на проведение массовых мероприятий обернулось заражением коронавирусом 65 человек в Шебалинском районе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Ведомство выяснило, что все заболевшие посещали торжество, которое организовали в одном из кафе в селе Черга.
"При этом деятельность кафе не согласована с Роспотребнадзором, предприниматель не подавала в санитарную службу уведомление о возобновлении деятельности, не разработан план мероприятий по обеспечению безопасных для здоровья потребителей условий работы", – пояснили в ведомстве.
По информации пресс-службы республиканского Роспотребнадзора, в числе заболевших как участники празднования, так и сотрудники учреждения. В списке заразившихся есть дети и пожилые люди.
По данному факту возбуждено административное дело. Деятельность кафе временно приостановлена.
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