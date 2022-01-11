В ВОЗ спрогнозировали заражение 50% населения Европы "омикроном" в ближайшие недели

Более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Как сообщает РИА Новости, в своих оценках Клюге отталкивается от прогноза Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания "омикроном". Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.