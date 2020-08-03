Адвокат рассказал, в каких случаях Ефремова могут оправдать в суде

Российского актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, могут оправдать в двух случаях, но для этого потребуется "надлежащее мастерство", заявил адвокат Борис Локшин в беседе с телеканалом "360".
"Первый – что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше", – отметил юрист.
По словам Локшина, в этом случае будет необходимо провести экспертизу автомобиля Ефремова. Если специалисты выявят неисправности шланга, то аварию могут связать с технической неисправностью машины.
Во втором случае актера могут оправдать при условии, если Ефремов, находясь в сильно пьяном состоянии, мог попросить постороннего человека довезти его за рулем своего автомобиля. Однако после аварии этот водитель скрылся с места ДТП из страха отвечать за содеянное, предположил правозащитник.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Ранее стало известно о том, что домашний арест Ефремову продлили до 22 января 2021 года. К такому решению пришли во время предварительного слушания.
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