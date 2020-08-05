Застройщик сдвинул сроки окончания шумных работ между "Лентой" и "Ашаном" в Барнауле

Компания "Адалин-Строй", которая возводит жилой комплекс на улице Власихинской, сдвинула сроки окончания шумных работ на месяц. Ранее жильцы близлежащих домов пожаловались на сильный грохот, доносящийся со стройплощадки. По словам горожан, от шума не спасают даже закрытые окна квартир.
Тогда в компании заявили, что ориентировочно завершат шумные работы к 30 июля. Однако теперь сроки сдвинулись, предположительно, на конец августа.
"Мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами при проведении грунтовых работ, связанных с составом почвы. Для устранения причин компании пришлось взять несколько перерывов для проведения дополнительных экспертиз, что сдвинуло срок окончания шумных работ ориентировочно на конец августа", – рассказал amic.ru представитель застройщика.
Напомним, компания возводит на ул. Власихинской жилой комплекс из четырех многоквартирных домов, которые разместятся на бывшем пустыре между ТЦ "Лента" и ТЦ "Ашан". По оценкам застройщика, в домах будут жить до 4 тыс. человек. Также предусмотрена зона парковки на 800 автомобилей, закрытый двор с беговой дорожкой и зелеными "островками".
Землю, на которой "Адалин-Строй" возводит жилой комплекс, застройщик выкупил на аукционе в конце января 2020 года. Компания предложила за участок 131 млн, что выше начальной (56,4 млн рублей) в два раза. В "Адалин-Строе" рассчитывают, что сдадут ЖК за 2-2,5 года.
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