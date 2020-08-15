Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 15 августа опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В регионе сохраняется высокая вероятность ДТП, техногенных и природных пожаров. Наибольшая угроза возникновения возгораний в частном секторе существует в Бийске, Славгороде и Троицком районе.
Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за нарушений ПДД, погодных условий (дождь, гроза, местами туман) и большим количеством мототехники на дорогах.
Возможны лесные пожары. Больше всего они угрожают территории Угловского района. Там зафиксирован пятый класс горимости.
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае передали штормовое предупреждение из-за угрозы природных пожаров. Оно действует до 17 августа.
Комментарии