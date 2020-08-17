Алтайский край готовят к открытию бассейнов и допуску зрителей на трибуны

Глава Алтайского края Виктор Томенко дал поручение министру спорта региона Алексею Перфильеву проработать смягчение мер профилактики по коронавирусу.
Речь идет об открытии бассейнов для тренировок, увеличении нагрузки на фитнес-центры до 50% (сейчас только 25%) и допуске болельщиков на трибуны во время спортивных соревнований.
"По открытию бассейнов продолжайте взаимодействовать с Роспотребнадзором, ищите варианты, как вовлекать эти спортивные сооружения по всему краю, – уточнил Томенко. – Возможно, есть смысл возвращаться к тренировкам постепенно, хотя бы малыми группами, начиная со "сборников" и профессиональных спортсменов".
По поводу зрителей на турнирах губернатор пояснил, что следует рассмотреть возможность заполнения трибун на 10-25% при условии соблюдения всех рекомендаций санврачей.
Ранее amic.ru писал, что 51 спортивный объект Барнаула получил так называемые паспорта готовности к работе, которые выдает Минспорт Алтайского края.
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