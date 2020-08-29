Магнитная буря достигнет Алтайского края утром 31 августа

Магнитная буря обрушится на Землю 31 августа, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
В Алтайском крае магнитные волны будут мощнее всего с 6:00 до 9:00. Их сила составит около четырех баллов.
Сильнее всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.
Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.
По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.
Комментарии
Магнитная буря достигнет Алтайского края
Прицельно бьют,гады,прямо по краю...
Посмотрел на солнечном сайте. Небольшой всплеск магнитной активности, а не буря.
И с 6.00 до 9.00 это в Москве.