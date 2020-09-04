Население России может сократиться на 40 млн человек

Население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса. Об этом заявил один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли, директор Университета здоровья населения штата Вашингтон, профессор Али Мокдад, передает РИА "Новости".

По мнению экспертов, к XXII веку в России останется 106 млн человек вместо нынешних 146 млн. Мокдад пояснил это падающим коэффициентом рождаемости и повышением уровня образования в стране: чем более образована женщина, тем позднее она идет на рождение ребенка. Причем это характерно не только для России, но и для всего мира.

Ученый отметил, что выводы основаны не на отвлеченных данных: в работе над подготовкой доклада работали российские исследователи и Минздрав. "Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем", – сказал Мокдад.

Однако специалист подчеркнул, что модель убыли населения выстраивалась до пандемии коронавируса. По его мнению, сама эпидемия не окажет сильного влияния на общую тенденцию рождаемости, поскольку его жертвами в основном становятся люди старшего поколения. При этом COVID-19 влияет на экономику и создает сложности в получении медицинских услуг, что приводит к падению рождаемости.