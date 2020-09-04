Население России может сократиться на 40 млн человек

Население России к 2100 году уменьшится на 40 млн человек, однако этот прогноз может ухудшиться из-за коронавируса. Об этом заявил один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли, директор Университета здоровья населения штата Вашингтон, профессор Али Мокдад, передает РИА "Новости".
По мнению экспертов, к XXII веку в России останется 106 млн человек вместо нынешних 146 млн. Мокдад пояснил это падающим коэффициентом рождаемости и повышением уровня образования в стране: чем более образована женщина, тем позднее она идет на рождение ребенка. Причем это характерно не только для России, но и для всего мира.
Ученый отметил, что выводы основаны не на отвлеченных данных: в работе над подготовкой доклада работали российские исследователи и Минздрав. "Русские знают о России больше нас и сообщают нам вещи, которых мы не знаем", – сказал Мокдад.
Однако специалист подчеркнул, что модель убыли населения выстраивалась до пандемии коронавируса. По его мнению, сама эпидемия не окажет сильного влияния на общую тенденцию рождаемости, поскольку его жертвами в основном становятся люди старшего поколения. При этом COVID-19 влияет на экономику и создает сложности в получении медицинских услуг, что приводит к падению рождаемости.
Комментарии
Основная причина – падение рождаемости и повышение уровня образования женщин
Согласна. Образованная женщина понимает, что детей нужно не просто плодить, а еще и кормить, одевать, давать образование, надеясь только на себя притом, потому что неизвестно, как там с их отцом все сложится) Ну и куча внуков потом тоже проблема)
к 2100 году
Надо торопиться
Сдаётся мне оно уже сократилось на близкую цифру
Действительно, все проблемы в России от образованных людей.
И это нормально. Это говорит о том что Россия всё ещё остается довольно таки развитой европейской страной, не смотря на четверть века бездарного управления.
Абориген, а ты разве не в Азии живёшь?
Теперь любой киногерой
За интеллект стоит горой,
Шуршит дипломом и спешит к высокой цели.
А тем, кто проще, нет житья,
Карьера кончилась моя –
Образованные просто одолели.
............................
У нас в семье есть референт,
Два кандидата и доцент.
В обед за стол все дружно сели да поели.
Они торопятся удрать,
А мне посуду убирать…
Образованные просто одолели.
..............
Сосед мой взял, да заболел
И вызвать доктора велел.
Но собрались родные у его постели,
Сказали – сами мы врачи,
И вот лежит сосед, кричит…
Образованные просто одолели.
Алкаголь делает свое дело.
Азия!? Европа?!
МЫ - Россия!!!
***
а то что нам навязали какой-то там особый путь... вечное пьянство... авось... и кучу ещё всяких ярлыков - это бредятина! в которую могут верить люди без аналитического ума, им с этим уже даже удобно жить.
Россия - это самая большая в мире (во всём МИРЕ) страна, у которой ВСЁ есть!!! и пока азия и европа (поэтому) нам будут завидовать, придумывать и внедрять в наши мозги: медвэдь,матрёщка,бабалайка... а основная масса будет покупаться на это - хорошо жить мы не наладим!!!
4.09.2020 12:30
- гость -
А пока люди с "аналитическим умом" пишут так, что кровь из глаз идет. Видимо, аналитический ум и банальная грамотность и умение доносить свои мысли в удобоваримом виде - взаимоисключающие вещи)