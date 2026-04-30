Такой день. Горячая баталия в АКЗС и заключительный "чистый четверг"

О главных событиях на Алтае за 30 апреля

30 апреля 2026, 23:54, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

ООО "Гора Глухариная" и мэрия Белокурихи все же "поделили" загадочный долгострой, находящийся в городе-курорте на улице Славского. Вердикт в пользу компании вынес арбитражный суд Алтайского края.

В Республике Алтай стремительно растет число пострадавших от укусов клещей — только за последнюю неделю паразиты покусали 178 человек, из них 66 детей. В региональных службах отмечают, что активность клещей продолжает увеличиваться, а ситуация остается напряженной в разгар эпидсезона.

В Барнауле власти обратились в суд с иском против крупной городской УК "Наследие": от нее требуют исполнить обязанности по обустройству "легальной" мусорной площадки.

На сессии АКЗС состоялась одна из самых раскаленных и даже ожесточенных дискуссий за весь VIII созыв краевого парламента. Причиной словесных баталий стало фактическое завершение муниципальной реформы в регионе: законопроект о превращении 47 районов в округа стал первым в повестке сессии, хотя и попал туда практически в последний момент. Подлили масла в огонь и приближающиеся осенние выборы, и необходимость набирать "электоральные очки", особенно остро вставшая перед парламентариями в 2026 году.

Жителей и организации Алтайского края теперь смогут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за нарушение распоряжений губернатора и регионального оперативного штаба. Например, съемку охраняемых объектов и БПЛА. А еще будут штрафы за рубку зеленых насаждений. Соответствующие поправки в краевое законодательство приняли депутаты регионального парламента.

В Барнауле прошел заключительный "чистый четверг" в рамках месячника санитарной очистки. В акции поучаствовали почти 14 тысяч горожан, в том числе школьники, студенты и работники предприятия. Было привлечено 89 единиц техники, вывезено 97 машин с мусором, ликвидировано семь несанкционированных свалок, проведено 14 экологических акций.