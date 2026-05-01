"Импортозамещение, кадры и деньги". С какими проблемами сталкиваются энергетики Алтая

По словам специалистов, отрасль полностью перешла на импортозамещение

01 мая 2026, 07:25, ИА Амител

Барнаул в седьмой раз стал точкой притяжения энергетиков Сибири. На профильном форуме обсудили состояние отрасли — от исторически сильного котельного производства до современных разработок и кооперации бизнеса. По словам участников, сегодня в Алтайском крае работает более 50 предприятий, но рынок становится все более конкурентным. На площадке форума корреспондент Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ольга Андрюхина пообщалась с директором департамента экономического развития Торгово-промышленной палаты Алтайского края Юлией Пономаревой.

— Юлия Владимировна, форум — это в первую очередь B2B-площадка: специалисты приезжают наладить коммуникации, найти партнеров. Но хочется понять проблематику отрасли. С какими задачами сегодня сталкиваются энергетики?

— Импортозамещение — это, наверное, одна из первоочередных задач, которая возникла в отрасли. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, отрасль довольно успешно начинает с ней справляться. Большую часть комплектующих, которые изначально были импортными, мы научились замещать, научились производить сами — пусть не на 100%, но хотя бы частично локализовать. Конечно, остается проблема финансирования. У предприятий, которые покупают продукцию энергетиков, есть задача экономить, смотреть, где сократить расходы. Это влияет на спрос.

И, безусловно, кадровый вопрос. Он не только у энергетиков — он в целом по промышленности не решается и никуда не уходит. Вот это, наверное, основные проблемы.

— Есть ли интерес со стороны других регионов? Например, выгоднее ли компаниям из центра заказывать продукцию у нас?

— На самом деле, наоборот, нужно усиливать кооперацию между регионами. Я много езжу по стране и вижу: важно налаживать связи, потому что стоимость продукции зависит не только от региона, но и от объемов производства. Предприятие может находиться далеко, с не самой удобной логистикой, но за счет объемов у него будет более низкая цена.

Поэтому нужно ездить делегациями, встречаться, участвовать в форумах. К сожалению, у нас нет единой базы данных, где можно посмотреть, кто и что производит в России. А после 2022 года ассортимент и объемы российской продукции сильно выросли. И предприятия часто просто не знают, что нужный продукт уже производится в стране. Думают, что его нет. Это проблема, но решать ее приходится самим — через такие встречи и мероприятия.

— Продукция алтайских энергетиков — это больше серийное производство или индивидуальные решения?

— Сейчас серийное производство встречается реже. Оно есть, например, по расходникам — изоляторам и подобным вещам, которые закупаются постоянно и в больших объемах. Но если говорить о более сложных вещах — например, трансформаторных подстанциях, — это, конечно, индивидуальные решения. Все делается под конкретного заказчика: под его техническое задание, условия эксплуатации, климат, нагрузки. Сейчас мало кто делает "серийку" в классическом виде.

— Можете привести примеры интересных проектов, которые реализовали алтайские компании?

— Если говорить об энергетике, я знаю, что компания "СД Люкс" реализовала интересный проект для животноводства — они разработали светильники для коровников, которые устойчивы к газам и не выходят из строя. У "Сибкомплекта" были сильные проекты, у "Аргума" — в прошлом году запустили канатную дорогу.

Вообще, если шире смотреть, в Алтайском крае много интересных команд. Есть ребята, которые просто берут и делают. Не сидят, не жалуются, а работают. Как я всегда говорю: получается у того, кто увлечен своим делом.

— А как выглядит структура бизнеса в отрасли? Это в основном малые компании или крупные предприятия?

— В основном это средний бизнес. Есть и крупные игроки — например, "АлТранс". Это предприятие знают по всей стране. Есть ЗПИ — топливная аппаратура, тоже сильный игрок. Но в целом это именно средний бизнес — не ИП, а устойчивые компании, которые крепко стоят на ногах. Я сейчас часто спрашиваю у предприятий: "Как год прошел?" И один из энергетиков мне недавно сказал: "Не скажу, что классно, но нормально". И сегодня это уже хороший результат.

— Экономика сейчас охлаждается. Бизнес это чувствует?

— Конечно. Но при этом многие предприятия продолжают расти. Особенно хорошо растут котельщики. Алтайский край в целом — это один из центров производства котельного оборудования в стране. И в промышленности в целом мы потихонечку прирастаем. Особенно растут те, кто пользуется мерами господдержки.

— Насколько активно компании используют эти меры?

— К сожалению, не все. Кто-то не знает, кто-то боится. Есть такой стереотип: "Не хочу брать деньги у государства, потом придется отчитываться". А на самом деле мер поддержки очень много — в основном федеральных. Они размещены на сайте Минпромторга. Это может быть финансирование пилотных партий, обучение сотрудников, модернизация оборудования, компенсация транспортных расходов при экспорте, налоговые льготы.

В среднем около 60 мер поддержки. Конечно, не все подходят каждому предприятию, но можно выбрать 10–15 релевантных. И это не кредиты — это прямой вклад государства в развитие промышленности. Есть предприятия, которые получают до 100 млн рублей в год поддержки. И это сразу видно: был гараж — стал цех. Был один цех — стало три. Те, кто пользуются, растут быстрее.

— Такие форумы помогают компаниям узнавать о возможностях?

— Да, но в первую очередь это площадка для общения. Здесь знакомятся, обмениваются контактами, обсуждают, кто чем занимается. И часто именно в неформальном общении люди получают больше пользы, чем от официальных докладов. Проекты презентуют, но невозможно все показать за один форум. А вот коммуникация — это главное.

— Есть ощущение, что такие мероприятия будут расти?

— Сто процентов. Я не первый год наблюдаю такие форумы. Возьмем IT-форум: начинался с 20–50 человек, сейчас собирает больше тысячи, в том числе с участниками из-за рубежа. То же самое "День поля". Поэтому идея таких встреч правильная, и их нужно развивать.