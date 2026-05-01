Проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 45 рублей

Новый тариф начал действовать с 1 мая

01 мая 2026, 06:10, ИА Амител

С 1 мая в Барнауле изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь одна поездка обходится дороже — изменения затронули как автобусы, так и электротранспорт.

Новый тариф

Стоимость проезда при оплате наличными составила 45 рублей. При этом по транспортным картам тариф ниже — от 36 до 38 рублей в зависимости от вида карты. Для льготных категорий — школьников, студентов и пенсионеров — сохранили сниженные тарифы. Они варьируются примерно от 14 до 21 рубля за поездку.

Почему повысили тариф?

Перевозчики заявили о росте эксплуатационных затрат, таких как топливо и смазочные материалы. Также актуальной проблемой остается нехватка персонала, что напрямую влияет на качество обслуживания. В ответ на запросы перевозчиков администрация города провела анализ и подтверждает необходимость повышения тарифа для поддержания устойчивой работы транспортных компаний и обеспечения стабильной транспортной мобильности для всех горожан.

Поднялись ли цены на маршрутах с нерегулируемыми тарифами?

Да, куда они тоже денутся. С 1 мая стоимость проезда составляет 45 рублей на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78 и 120. С 4 мая стоимость проезда составит 50 рублей на маршруте № 144.

Планируемое повышение цены за проезд связано с увеличением роста цен на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях.

Когда в последний раз повышали тариф?

В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. До этого стоимость увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда в автобусах, трамваях и троллейбусах она выросла с 30 до 35 рублей.