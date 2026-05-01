Проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 45 рублей
Новый тариф начал действовать с 1 мая
01 мая 2026, 06:10, ИА Амител
С 1 мая в Барнауле изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь одна поездка обходится дороже — изменения затронули как автобусы, так и электротранспорт.
Новый тариф
Стоимость проезда при оплате наличными составила 45 рублей. При этом по транспортным картам тариф ниже — от 36 до 38 рублей в зависимости от вида карты. Для льготных категорий — школьников, студентов и пенсионеров — сохранили сниженные тарифы. Они варьируются примерно от 14 до 21 рубля за поездку.
Почему повысили тариф?
Перевозчики заявили о росте эксплуатационных затрат, таких как топливо и смазочные материалы. Также актуальной проблемой остается нехватка персонала, что напрямую влияет на качество обслуживания. В ответ на запросы перевозчиков администрация города провела анализ и подтверждает необходимость повышения тарифа для поддержания устойчивой работы транспортных компаний и обеспечения стабильной транспортной мобильности для всех горожан.
Поднялись ли цены на маршрутах с нерегулируемыми тарифами?
Да, куда они тоже денутся. С 1 мая стоимость проезда составляет 45 рублей на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78 и 120. С 4 мая стоимость проезда составит 50 рублей на маршруте № 144.
Планируемое повышение цены за проезд связано с увеличением роста цен на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях.
Когда в последний раз повышали тариф?
В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. До этого стоимость увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда в автобусах, трамваях и троллейбусах она выросла с 30 до 35 рублей.
09:59:42 01-05-2026
Ну вот, могут же людям сделать хороший подарок на Первомай. А если без иронии - когда уже прикроют эту коррупционную барахолку с общественным транспортом в Барнауле, когда мы увидим "эффективных" чиновников и их подопечных в лице таких же "эффективных" предпринимателей-транспортников на скамье подсудимых?
11:07:37 01-05-2026
Мир это спорно
Труд не с такой зарплатой
Май это повышение общественного транспорта.Ура товарищи.
12:17:17 01-05-2026
Песня :" Когда партия такая, когда партия такая, весело на душе, Эх, радостно на душе..." Песня хора им. Пятницкого, часто пели в 50-е годы. И вот вспомнилась при чтении об очередном "подарке" простым людям в день международной солидарности трудящихся разных стран.
15:12:11 01-05-2026
Терминалы для оплаты тоже во всех маршрутках появились, или под сиденьем водителя пылятся?
16:47:24 01-05-2026
В Новаолтайске уже месяц 42 р. по городу, который в 50 раз меньше Барнаула. А Новоалтайск-Барнаул 85р.
17:41:23 01-05-2026
Гость (16:47:24 01-05-2026) В Новаолтайске уже месяц 42 р. по городу, который в 50 раз ... на 120м 75р с неделю назад был (вдруг тоже повысили уже конечно), случайно попался на пл. октября. а вот про 134й не знаю.
22:09:26 01-05-2026
А может посчитать и купить китайскую колымагу?
22:34:51 01-05-2026
На 120 и 134 по 75р., но теперь наверное поднимут, а 125 и 205 -85р. давно.